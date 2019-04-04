От Бекяшева до Ковальчука: лучшие игроки в истории СКА

Николай Дроздецкий

Уроженец Колпино Дроздецкий – один из самых известных хоккеистов в истории СКА и отечественного спорта. В составе сборной Советского Союза он выигрывал золото на Олимпиаде 1984 года, дважды побеждал на Чемпионатах мира и трижды – на Чемпионатах Европы.

За свою карьеру в советских клубах Дроздецкий провел больше 500 матчей и поразил ворота соперников свыше 250 раз. Спортсмен умер на 39-м году жизни из-за осложнений сахарного диабета, но навсегда остался в памяти игроков и болельщиков.

Годы жизни: 1957 – 1995

Фото: khl.ru

Максим Сушинский

Игрок, который провел в составе СКА девять сезонов, закончил карьеру относительно недавно – в 2013 году, когда Сушинскому было 38 лет.

«Су-33», как прозвали форварда фанаты, остается в топ-10 лучших бомбардиров отечественного хоккея. На его счету 344 шайбы не только за петербургский клуб, но и «Авангард», московское «Динамо», «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург».

«Я спокойно отношусь к собственным статистическим показателям и всяким рекордам. Какой в них смысл? Ни горячо ни холодно. Престижно? Может быть, не знаю...» – сказал однажды Сушинский.

Годы жизни: 1974 – настоящее время

Фото: peoples.ru

Вячеслав Солодухин

Вся недолгая карьера Солодухина была связана со СКА. За ленинградских армейцев он играл с 1967 по 1979 год.

Солодухин успел забросить 147 шайб в чемпионатах СССР, завоевать серебро на Чемпионате мира и Европы в 1972 году и тогда же стать участником «суперсерии» СССР – Канада.

Умер хоккеист рано – в 29 лет. Он случайно отравился выхлопными газами от машины в гараже, когда там уснул. В честь форварда брат Вячеслава Сергей, также игрок СКА, назвал сына, который пошел по стопам именитых родственников.

Годы жизни: 1950 – 1979

Солодухин – слева. Фото: ska.ru

Илья Ковальчук

«Кови» начинал профессиональную карьеру в «Спартаке», а затем играл в нескольких клубах в России и НХЛ. В СКА он попал уже в довольно большом возрасте – в 29 лет.

С петербуржцами Ковальчук выиграл несколько крупных наград – Кубок Континента, Кубок Гагарина и медали КХЛ. В 2018 году россиянин перешел в «Лос-Анджелес Кингз» и сразу же стал лучшим бомбардиром команды.

Годы жизни: 1983 – настоящее время

Фото: ska.ru

Максим Соколов

Воспитанник ленинградского хоккея большую часть карьеры играл в СКА, а также он выступал за новокузнецкий «Металлург», «Авангард», «Северсталь», «Трактор» и «Нефтехимик».

Среди достижений Соколова есть звание лучшего вратаря Чемпионата мира 2002 году, заслуженного мастера спорта России и другие награды. Сейчас бывший голкипер работает тренеров в «СКА-1946».

Годы жизни: 1972 – настоящее время

Фото: ska.ru

Петр Андреев

Нападавший Андреев провел всю карьеру в СКА. За ленинградский клуб он выступал с 1966 по 1979 год. Форвард прославился игрой в компании с Сергеем Солодухиным и Игорем Григорьевым. Вместе они играли не только в СКА, но и за национальную сборную.

Годы жизни: 1947 – настоящее время

Фото: Twitter / @hcSKA

Алексей Касатонов

У Касатонова была блестящая карьера в отечественном хоккее, НХЛ и за советскую сборную. На СКА пришлись лишь два года, после чего за клуб родного города он уже не играл.

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Алексей Викторович дважды становился чемпионом Олимпийских игр, неоднократно выигрывал Чемпионаты мира и завоевывал награды других турниров. За свои достижения в 2009 году Касатонов попал в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.

Годы жизни: 1959 – настоящее время

Фото: sovsport.ru

Вячеслав Лавров

Игрок из Кирова выступал за несколько клубов, а в Северной столице он провел 12 сезонов. Вскоре после попадания в СКА Лавров стал одним из лидеров команды и помог в 1987 году завоевать вторую в истории бронзу чемпионата СССР.

Жизнь форварда оборвалась на 43-м году жизни. Лавров погиб в ДТП – его сбил грузовик на Ждановской набережной. Сын бывшего игрока СКА Андрей Лавров создал в Петербурге детскую хоккейную школу имени своего отца.

Годы жизни: 1958 – 2000

Лавров против Касатонова. Фото: ska.ru

Константин Меньшиков

Защитник играл в СКА в конце 60-х и начале 70-х годов. Вместе с армейцами он выигрывал бронзу чемпионата СССР. По окончании карьеры Меньшиков стал арбитром всесоюзной категории. В Зал славы СКА игрок попал в 2009 году.

Годы жизни: 1947 – настоящее время

Фото: СКА

Беляй Бекяшев

Нападающий Бекяшев был легендой СКА 50-х годов. При этом в детстве он сначала интересовался футболом, но в итоге попал в профессиональный хоккей.

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За СКА Беляй провел примерно 200 матчей и забросил 190 шайб, что было рекордом для той эпохи. Одноклубники и соперники ценили юмор и спортивный ум Бекяшева, а также говорили, что на его успех влияет клюшка.

«У папы была своеобразная клюшка с необычным углом. Их делали на заказ! Играть он мог только ей, и, если она сломалась, заменить ее было сложно», – рассказывала дочь хоккеиста Рашида Бекяшева «Советскому спорту».

Годы жизни: 1928 – 1978

Бекяшев – слева. Фото: sovsport.ru