«А сорок семь шрамов на лице?»: олимпийские чемпионы из Петербурга

Николай Панин-Коломенкин

Николай Александрович родился в Воронежской губернии, но в раннем возрасте переехал в Петербург, где учился фигурному катанию. В этом виде спорта он выиграл золотую медаль на Олимпиаде в 1908 году и стал первым олимпийским чемпионом в истории страны.

Панин-Коломенкин также был многократным чемпионом России по стрельбе из различного оружия. Великий спортсмен похоронен на Серафимовском кладбище в Петербурге.

Годы жизни: 1871 – 1956

Фото: popmech.ru

Николай Пучков

Вся жизнь великого вратаря была связана с хоккеем. Начав играть еще в детстве, Пучков дебютировал в составе национальной сборной на Чемпионате мира 1954 год и сразу стал чемпионом.

Спустя два года игрок участвовал в Олимпиаде в Кортина-д’Ампеццо, где помог завоевать первое золото в истории отечественного хоккея.

«В пятидесятые годы не было масок, шлемов, играли без перчаток, и руки всегда были в синяках. А выбитые зубы? А сорок семь шрамов на лице? Играли на открытом льду, в любой мороз, когда резиновая шайба превращалась в камень», – вспоминал Пучков начало своей карьеры.

В последние годы перед смертью хоккеист тренировал детей в спортивной школе СКА. «Хоккей – любовь и вся моя жизнь», – написано на могиле Пучкова.

Годы жизни: 1930 – 2005

Фото: old.cska-hockey.ru

Владмир Белоусов

Единственный в истории отечественного спорта обладатель золота в прыжках с трамплина – уроженец Ленинградской области Владимир Белоусов. Его достижение было установлено на Играх во французском Гренобле в 1968 году.

Международную карьеру Белоусов завершил через два года после Олимпиады, когда ему было всего лишь 23 года. В 1990-х у него из дома украли золотую медаль, оригинал которой так и не был найден.

«Для меня это главная потеря. Можно сказать, трагедия. Олимпийская медаль – единственная за всю историю страны, такой раритет... Увы, все украли и растащили: королевские подарки – часы, запонки, кубки. Остался только номер и газетные вырезки», – сказал спортсмен порталу Sports.ru в 2014 году.

Годы жизни: 1946 – настоящее время

Фото: личный архив Владимира Белоусова / spb.aif.ru

Юрий Тюкалов

Мастер академической гребли Тюкалов дважды становился лучших на Олимпийских играх – в Хельсинки в 1952 году, когда он стал первым советским чемпионом, и через четыре года в Мельбурне.

После второй победы Тюкалов с отличием окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной и стал архитектором и художником прикладного искусства. В 2002 году он стал почетным гражданином Петербурга.

Годы жизни: 1930 – 2018

Фото: Анатолий Бочинин

Галина Зыбина

Галине Ивановне принадлежали восемь мировых рекордов и четыре советских в толкании ядра. Именно Зыбина первой в мире смогла толкнуть ядро дальше чем на 16 метров.

Олимпийской чемпионкой спортсменка становилась в 1952 году. На Играх в Мельбурне в 1956 году она завоевала серебро, а через восемь лет в Токио – бронзу.

«В моей жизни было много медалей. Но «За оборону Ленинграда» для меня самая дорогая», – сказала однажды Зыбина.

Годы жизни: 1931 – настоящее время

Галина Зыбина и Клавдия Точенова. Фото: Анатолий Гаранин / РИА «Новости»

Алексей Касатонов

Касатонов был в составе так называемой пятерки Ларионова – команды сборной СССР по хоккею и ЦСКА.

Уже в 1979 году, когда игроку было лишь 19 лет, его признали лучшим защитником молодежного Чемпионата мира. Позднее он выигрывал Олимпиады в Сараево и в Калгари, неоднократно становился победителем Чемпионатов мира и Европы.

С конца 1980-х по середину следующего десятилетия Касатонов играл в НХЛ. Позднее он даже основал в Нью-Йорке детскую хоккейную школу.

Годы жизни: 1959 – настоящее время

Фото: РИА «Новости»

Елена Шушунова

Шушунова дважды становилась олимпийской чемпионкой – на Играх в Сеуле в 1988 году. Гимнастка завоевала золото в многоборье и в командном зачете.

Всего количество наград высшей пробы на крупнейших соревнованиях в карьере Шушуновой было больше десяти. На Всемирной универсиаде в 1987 года спортсменка установила абсолютный рекорд, выиграв все шесть золотых медалей.

Шушунова скончалась летом 2018 года из-за пневмонии. В конце своей жизни бывшая спортсменка работала в петербургском комитете по физической культуре и спорту.

Годы жизни: 1969 – 2018

Фото: Владимир Родионов / РИА «Новости»