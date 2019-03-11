  • 11 Март 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 15:17 66.0471  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 15:17 74.2656  
Нефть($) 11.03.2019 66.24 +0.03
Нефть(p) 11.03.2019 4377.92 +8.64

«А сорок семь шрамов на лице?»: олимпийские чемпионы из Петербурга

Автор:

Елена Шушунова
© Фото: AP Photo / Sadayuki Mikami

Темы дня

«Санкт-Петербург.ру» рассказывает о спортсменах из города на Неве, которые установили рекорды и добились больших высот на международном уровне.

Николай Панин-Коломенкин

 

Николай Александрович родился в Воронежской губернии, но в раннем возрасте переехал в Петербург, где учился фигурному катанию. В этом виде спорта он выиграл золотую медаль на Олимпиаде в 1908 году и стал первым олимпийским чемпионом в истории страны.

Панин-Коломенкин также был многократным чемпионом России по стрельбе из различного оружия. Великий спортсмен похоронен на Серафимовском кладбище в Петербурге.

Годы жизни: 1871 – 1956

Фото: popmech.ru
 

Николай Пучков

 

Вся жизнь великого вратаря была связана с хоккеем. Начав играть еще в детстве, Пучков дебютировал в составе национальной сборной на Чемпионате мира 1954 год и сразу стал чемпионом.

Спустя два года игрок участвовал в Олимпиаде в Кортина-д’Ампеццо, где помог завоевать первое золото в истории отечественного хоккея.

«В пятидесятые годы не было масок, шлемов, играли без перчаток, и руки всегда были в синяках. А выбитые зубы? А сорок семь шрамов на лице? Играли на открытом льду, в любой мороз, когда резиновая шайба превращалась в камень», – вспоминал Пучков начало своей карьеры.

В последние годы перед смертью хоккеист тренировал детей в спортивной школе СКА. «Хоккей – любовь и вся моя жизнь», – написано на могиле Пучкова.

Годы жизни: 1930 – 2005

Фото: old.cska-hockey.ru
 

Владмир Белоусов

 

Единственный в истории отечественного спорта обладатель золота в прыжках с трамплина – уроженец Ленинградской области Владимир Белоусов. Его достижение было установлено на Играх во французском Гренобле в 1968 году.

Международную карьеру Белоусов завершил через два года после Олимпиады, когда ему было всего лишь 23 года. В 1990-х у него из дома украли золотую медаль, оригинал которой так и не был найден.

«Для меня это главная потеря. Можно сказать, трагедия. Олимпийская медаль – единственная за всю историю страны, такой раритет... Увы, все украли и растащили: королевские подарки – часы, запонки, кубки. Остался только номер и газетные вырезки», – сказал спортсмен порталу Sports.ru в 2014 году.

Годы жизни: 1946 – настоящее время

Фото: личный архив Владимира Белоусова / spb.aif.ru
 

Юрий Тюкалов

 

Мастер академической гребли Тюкалов дважды становился лучших на Олимпийских играх – в Хельсинки в 1952 году, когда он стал первым советским чемпионом, и через четыре года в Мельбурне.

После второй победы Тюкалов с отличием окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной и стал архитектором и художником прикладного искусства. В 2002 году он стал почетным гражданином Петербурга.

Годы жизни: 1930 – 2018

Фото: Анатолий Бочинин
 

Галина Зыбина

 

Галине Ивановне принадлежали восемь мировых рекордов и четыре советских в толкании ядра. Именно Зыбина первой в мире смогла толкнуть ядро дальше чем на 16 метров.

Олимпийской чемпионкой спортсменка становилась в 1952 году. На Играх в Мельбурне в 1956 году она завоевала серебро, а через восемь лет в Токио – бронзу.

«В моей жизни было много медалей. Но «За оборону Ленинграда» для меня самая дорогая», – сказала однажды Зыбина.

Годы жизни: 1931 – настоящее время

Галина Зыбина и Клавдия Точенова. Фото: Анатолий Гаранин / РИА «Новости»
 

Алексей Касатонов

 

Касатонов был в составе так называемой пятерки Ларионова – команды сборной СССР по хоккею и ЦСКА.

Уже в 1979 году, когда игроку было лишь 19 лет, его признали лучшим защитником молодежного Чемпионата мира. Позднее он выигрывал Олимпиады в Сараево и в Калгари, неоднократно становился победителем Чемпионатов мира и Европы.

С конца 1980-х по середину следующего десятилетия Касатонов играл в НХЛ. Позднее он даже основал в Нью-Йорке детскую хоккейную школу.

Годы жизни: 1959 – настоящее время

Фото: РИА «Новости»
 

Елена Шушунова

 

Шушунова дважды становилась олимпийской чемпионкой – на Играх в Сеуле в 1988 году. Гимнастка завоевала золото в многоборье и в командном зачете.

Всего количество наград высшей пробы на крупнейших соревнованиях в карьере Шушуновой было больше десяти. На Всемирной универсиаде в 1987 года спортсменка установила абсолютный рекорд, выиграв все шесть золотых медалей.

Шушунова скончалась летом 2018 года из-за пневмонии. В конце своей жизни бывшая спортсменка работала в петербургском комитете по физической культуре и спорту.

Годы жизни: 1969 – 2018

Фото: Владимир Родионов / РИА «Новости»
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Грифоны и масоны: пять мистических зданий Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, в каких домах Северной столицы был портал в четвертое измерение, а где обитали мифические существа.

    читать далее →

    Остро, сытно, необычно: мексиканский стритфуд в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» советует места, где попробовать буррито, фахитас или чили кон карне.

    читать далее →

    Бесценные знания: пять музеев Петербурга с бесплатным входом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно бесплатно увидеть личные вещи Набокова и Крузенштерна и узнать, как фотографировали в позапрошлом веке.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как обезопасить себя и близких, если внезапно отключили электричество

    Главное управление МЧС России по Петербургу опубликовало несколько полезных советов, чтобы «темное время» прошло без происшествий.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Зачем зажигают Ростральные колонны, и откуда они вообще появились на стрелке Васильевского острова

    «Ростральные колонны» – то словосочетание, которое могут выговорить лишь коренные петербуржцы, а историю их появления и жизни на В.О. не знают порой и они. «Санкт-Петербург.ру» начитался про такой нынче редкий «огонь на Неве» и рассказывает достоверные факты и любопытные легенды о нем.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.03.19
    Продукция компании Comfer в Петербурге: самовывоз и всегда удобная доставка
    07.03.19
    Главные события футбольного мира вывели «Зенит-арену» в рейтинг самых посещаемых стадионов
    04.03.19
    Деревянные лестницы и их преимущества
    28.02.19
    Где заказать изделия из искусственного камня в Петербурге
    26.02.19
    Мебель для ванной комнаты бренда Акватон: в чем плюсы?
    20.02.19
    Авиадоставка опасных грузов
    18.02.19
    Быстрая и качественная уборка квартир в Петербурге
    14.02.19
    Печать на одежде

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram