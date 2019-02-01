Легенды «Зенита»: 10 великих игроков петербургского клуба

Андрей Аршавин

Шава, как прозвали футболиста поклонники «Зенита», – одна из главных звезд сине-бело-голубых XXI века. Его не раз называли лучшим игроком нулевых, причем не только фанаты. Такой похвалы он удостоился в том числе и от знаменитого тренера Леонида Слуцкого.

Вот малая часть послужного списка Аршавина: блистательная игра в «Зените», триумф на Чемпионате Европы 2008 года, где россияне завоевали бронзовые медали, приглашение в лондонский «Арсенал» и легендарный «покер» в ворота «Ливерпуля».

Позднее карьера Андрея, мягко говоря, пошла на спад. Он не очень удачно выступал за «Зенит», сыграл меньше десяти матчей за «Кубань», а карьеру завершил в казахстанском «Кайрате». Но последние годы футбольной жизни Аршавина все равно не портят впечатление от «золотых» нулевых.

Карьера в «Зените»: 2000-2008, 2012, 2013-2015

Видео: YouTube / Zenit Football Club

Александр Кержаков

Как и Аршавин, Саша Кержаков из Кингисеппа уже повесил бутсы на гвоздь. На то есть право – он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории «Зенита».

Воспитанник школы петербургского клуба забил за команду 163 мяча, а всего на его счету 233 гола – лучший показатель в истории российского футбола.

В составе «Зенита» Кержаков три раза выигрывал Чемпионат России, а с «Севильей» становился обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании.

Карьера в «Зените»: 2001-2006, 2010-2017

Видео: YouTube / Zenit Football Club

Владимир Казаченок

Для фанатов «Зенита» Казаченок был звездой и кумиром. На поле форварда считали лидером атак и авторитетом для коллег. Одноклубник Алексей Трепетов вспоминает Казака как «стержня для нашего поколения».

Три раза Казаченок входил в тройку лучших футболистов сезона в СССР. За 212 матчей с сине-бело-голубыми он забил 78 мячей.

Величайший «зенитовец» в истории умер в 2017 году. На месте его могилы на Серафимовском кладбище стоит памятник, на котором написано: «Слова не нужны. Просто молча скорбите. О том, чья звезда – навеки в "Зените"».

Карьера в «Зените»: 1971-1975, 1979-1983

Видео: YouTube / Стас Трушников

Анатолий Давыдов

Человек, без которого невозможно представить историю «Зенита». Рекордсмен по числу матчей за сине-бело-голубых (аж 456!), тренер основного состава команды, дубля, «Зенита-2» и академии клуба.

Давыдов даже стал самым возрастным игроком, который играл в Чемпионате России. Карьеру он закончил очень поздно, в 43 года, успев при этом поиграть в «Зените» вместе со своим сыном Дмитрием.

Игрока «золотого» состава «Зенита» коллеги и соперники считали одним из наиболее стабильных футболистов в петербургском клубе. Неплох он был и как тренер.

С Давыдовым сине-бело-голубые в 1999 году выиграли Кубок России, свой первый трофей после распада СССР. Спустя десять лет тренера временно поставили на замену ушедшего Дика Адвокаата. Ему удалось спасти сезон и помочь «Зениту» получить бронзовые медали.

Карьера в «Зените»: как игрок – 1975-1988, 1997; как тренер – 1997-1998, 1998-2000, 2009

«Зенит» – «Локомотив» в 1976 году, Анатолий Давыдов против Владимира Эштрекова. Фото: fc-zenit.ru

Юрий Желудков

Желудков – герой «Зенита» 80-х и лучший бомбардир советской эпохи клуба. Легендарный комментатор Геннадий Орлов даже придумал выражение «точка Желудкова» – зона, откуда игрок не раз закручивал мячт в ворота соперников со штрафного.

После десятилетия в «Зените» футболист выступал в Швеции, Израиле, Финляндии и Армении. Сейчас Желудков работает тренером.

Карьера в «Зените»: 1980-1989, 1991

Видео: YouTube / Andrew SPb72offsiuted

Павел Садырин

Любой фанат «Зенита» со стажем скажет, что Павел Федорович был одним из ключевых игроков команды 60-х и 70-х годов. Он пришел в клуб в 1965 году и связал с ним больше 20 лет жизни.

Современным болельщикам Садырин больше известен не как футболист, а как великий тренер. Именно с его помощью «Зенит» впервые истории выиграл национальный чемпионат – это было в 1984 году. В следующий раз клуб повторил достижение только в 2007 году, уже в совсем другую эпоху.

В честь наставника «Зенита» названа аллея в Удельном парке, неподалеку от базы клуба. С местом связана история, которая показывает характер Садырина. Однажды он спас ребенка, который тонул в пруду по соседству, за что позднее получил государственную награду.

«Самый лучший тренер в мире – Павел Федорыч Садырин», – скандировали как фанаты «Зенита», так и ЦСКА, с которым специалист в 90-е выиграл Кубок СССР.

Карьера в «Зените»: как игрок – 1965-1975; как тренер – 1978-1982, 1983-1987, 1995-1996

Фото: fc-zenit.ru

Лев Бурчалкин

«Выручалкин», как прозвали нападающего журналисты, не раз спасал родной клуб своими голами. По воспоминаниям современников, он не был техничным и быстрым, но умело работал в команде.

Видеть Бурчалкина в своем составе хотели ведущие клубы – ЦСКА и киевское «Динамо». Бомбардир отказывался от всех предложений и не уходил из «Зенита», где провел 16 сезонов.

Карьера в «Зените»: как игрок – 1957-1972; как тренер – 1988-1989, 1996-1997

Фото: Д. Донской, Ю. Сомов / ФК «Зенит»

Вячеслав Малафеев

Один из главных «патриотов» петербургской команды играл в «Зените» почти 20 лет. Малафеев вошел в состав в 1997 году и выступал по 2016 год, ни разу не сменив клуб. По количеству проведенных матчей Слава уступает только Давыдову – 442 игры.

Вместе с сине-бело-голубыми голкипер завоевал практически все возможные клубные награды. При этом у Малафеева отличная статистика по сухим матчам – он не пропустил ни одного мяча в 163 матчах.

В период, когда «Зенитом» руководил Юрий Морозов, от вратарей требовали играть в качестве «последнего защитника» и выходить из штрафной. Не все фанаты это знали, поэтому Малафеев быстро получил прозвище «Слава Валидол».

«Понятно, что в такие моменты болельщикам было страшно, они думали: как же так, ворота пустые, а он куда-то побежал. А если еще в это время нам гол забивали, все хватались за сердце», – рассказывал вратарь.

Карьера в «Зените»: 1997-2016

Видео: YouTube / Zenit Football Club

Алексей Степанов

Степанов – разноплановый и талантливый игрок. С «Зенитом» он выиграл золотые медали в 1984 году, а в составе московского клуба «Дина» дважды становился победителем Чемпионата России по мини-футбола.

При этом изначально Степанова не считали перспективным спортсменом. В первые годы карьеры защитник даже выступал в «Карши» из Узбекистана, пока на него не обратили внимание в Ленинграде. По возвращению в Северную столицу игрок превратился в звезду обороны «Зенита».

Жизнь Степанова оборвалась в возрасте 42 лет. Он умер от сердечного приступа.

Карьера в «Зените»: 1980-1981, 1982-1990

Фото: stepanovsport.ru

Александр Анюков

Защитник и капитан «Зенита» – единственный игрок в нашем списке, который до сих пор выступает за команду. В состав петербуржцев он попал после пяти лет в самарских «Крыльях Советов».

В объединении болельщиков «Зенита» «Ландскрона» Анюкова называют легендой и гордостью команды. По их словам, «Саша – это образец отношения к футболу и фанатам».

Анюков по полной выкладывается на поле, а за его пределами ведет скрытный образ жизни. Однако его вечно угрюмое выражение лица никак не влияет на спортивные успехи.

Карьера в «Зените»: с 2005 года

Видео: YouTube / FifaFufaMania