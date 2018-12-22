СКА – ЦСКА на футбольном стадионе: как это было

Заключительное армейское дерби регулярного чемпионата КХЛ прошло на «Газпром Арене» в формате «зимней классики». Три предыдущих перестрелки с главным принципиальным соперником СКА проиграл, и от матча 22 декабря ждали мощного противостояния. Но что-то пошло не так.

Хотя матч позиционировали как «классику», то есть игру на открытом воздухе, крыша арены осталась закрытой. И все-таки с погодой повезло: до стадиона зрителей провожал редкий для Петербурга сухой мороз со свежим снегом – настоящая «хоккейная» погода. На трибунах было комфортно – в районе +10/15, лед визуально не отличался от обычной площадки в «Ледовом». Предматчевое шоу началось сильно заранее: Григорий Лепс отыграл полноценный концерт перед полупустыми трибунами. Специально или нет, но «Рюмка водки» пришлась аккурат под раскатку команд.

«Ну, налей, за победу», – пробормотал Лепс в микрофон. «Поддержим хоккеистов!» Хоккейные болельщики, привыкшие к десятиминутной дистанции от метро до трибуны, только подтягивались. Команды вышли на разминку в милых шапках с помпонами. Перед стартовым вбрасыванием на площадку вышли девушки в образах стюардесс и с той же интонацией, с какой рассказывают о правилах безопасности в самолетах, проинструктировали, как пользоваться картонной трещоткой болельщика и пускать волну: «Матч будут сопровождать фанатские заряды. В случае возникновения волны вы должны встать и поднять руки вверх». Ход стильный и актуальный: все-таки на стадион «Зенита» явно пришли не только постоянные зрители СКА. На трибунах было более 67 тыс. человек. Перед матчем прозвучал не только гимн России, но и гимн Великому городу.

Для символического вбрасывания на лед вышел, барабанная дробь, Хабиб Нурмагометов, и его присутствие, кажется, повлияло на стиль игры. В первый период команды вкатывались медленно, если не сказать лениво: прощупывая то ли соперника, то ли новый лед. К середине периода игра оживилась, главным образом за счет более скоростных московских армейцев. Илья Воробьев очередной раз удивил ротацией: например, Наиль Якупов не попал в состав, остался на лавке и Игорь Шестеркин, оформивший «сухарь» 16 декабря в матче Россия – Финляндия.

Первую шайбу в ворота Мгнуса Хелльберга забросил Линден Вей. Дальше ЦСКА забивал как по графику, моментально цепляясь за шайбу, как только хозяева подбирались с ней к воротам Ильи Сорокина. Причем иногда ЦСКА даже не бежал в контратаку, просто выбрасывая шайбу из зоны. Очевидно, сказывается уверенность в себе (а ЦСКА действительно на пике) и тот факт, что это все еще «регулярка». Порадовали спецэффекты: зрителям оперативно давали трансляцию с камеры, установленной на шлеме судьи, фиксирующего нарушение, а еще щелчки клюшками и удары по шайбе было слышно во всей чаше стадиона.

Форварды СКА бросали не меньше москвичей, но предсказуемо и издалека – такие шайбы Сорокин брал легко, а ближе к своим воротам ЦСКА не подпускал. Во втором периоде Павел Карнаухов увеличил отрыв гостей и под гул стадиона подрался с Виктором Тихоновым (не зря все-таки Хабиб пришел). Тихонов сорвал с соперника джерси, тягал за щитки и колотил в район спины и головы, но Карнаухов не стал долго терпеть и одним движением повалил Тихонова у борта. Нынешний капитан СКА Евгений Кетов смотрел, как растаскивали Карнаухова и Тихонова, выжидательно постукивая клюшкой по льду, тренер ЦСКА Игорь Никитин к драке остался безразличен, а вот Илья Воробьев явно был не в восторге от затянувшейся потасовки. Дебоширов отправили пять минут остывать в штрафных боксах, и почти сразу Кирилл Капризов забил третий гол ЦСКА.

В третьем периоде москвичи старались по максимуму свести борьбу к противостояниям у борта, а еще капитаны команд Евгений Кетов и Сергей Андронов чуть не устроили очередную эпичную драку. Кажется, принципиальность соперничества в этой встрече и была заметна в основном за счет эффектных драк, а не по игре – здесь СКА не хватило как минимум мотивации. За две минуты до конца встречи Никита Гусев наконец-то размочил ворота Ильи Сорокина – опять же, издалека, чуть ли не из левого круга вбрасывания. Красивый гол, после которого штаб СКА взял тайм-аут и снял Хелльберга. Правда, москвичи тут же забили в пустые ворота, так что итоговый счет – 4:1 в пользу ЦСКА.

Игорь Никитин отметил, что доволен отдачей своей команды, а Илья Воробьев видит главную причину поражения в том, что игроки раз за разом проигрывали личные единоборства. Но, кажется, СКА при их глубине скамейки не хватает не индивидуальной техники, а мотивации. Впрочем, к плей-офф нас наверняка ждет кардинальная перезагрузка: не зря ведь весь сезон мы наблюдаем причудливые ротации в составе.

Ну а Петербург можно поздравить с успехом «классики». Теперь мы знаем, что не только футбол собирает стадионы, и хоккей с десятками тысяч зрителей – это отличное шоу.