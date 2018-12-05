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Крестовский остров станет хоккейным

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Новый стадион на Крестовском острове, вопреки расхожему мнению, построен не только для футбольных болельщиков. Потихоньку на арену начали подтягиваться музыканты, собирая своих поклонников, а 16 и 22 декабря здесь пройдут совсем необычные хоккейные матчи.

Еще какой-то год назад среди петербуржцев бытовало мнение о том, что новый стадион на Крестовском острове построен только для проведения ЧМ-2018, а затем, дескать, такая огромная площадка будет служить верой и правдой только для немногочисленной армии болельщиков футбольного клуба «Зенит».

Правда, за полгода после окончания Чемпионата мира по футболу многие уже успели убедиться в том, что история этого спортивного комплекса только началась. Так, например, здесь уже состоялось насколько концертов и, наверное, самым примечательным был «Ленинград», который собрал аншлаг свыше 66 тыс. зрителей. Но на этом возможности новой арены не заканчиваются. С наступлением зимы стадион вовсю готовится в очередной раз «перепрофилироваться» под хоккейную площадку. И не просто для проведения матчей с шайбой на льду, а для того, чтобы сделать праздник для петербуржцев вне зависимости от их возраста и спортивных пристрастий.

Для многих горожан сам стадион, парк вокруг него и Яхтенный мост стал обычным местом для прогулок в выходные и, возможно, большая часть народа даже внутри арены еще ни разу не была – просто повода подходящего не было. 16 и 22 декабря здесь пройдут знаковые, принципиальные и, можно сказать, исторические матчи хоккейных команд. Сначала под крышей стадиона сыграют сильнейшие сборные мира России и Финляндии, а затем встретятся «армейцы» СКА и ЦСКА. Эти матчи пройдут здесь в рамках проекта «Хоккей. Классика 2018».

Первый матч 16 декабря пройдет в рамках Еврохоккейтура и за обладание кубка Первого канала. Сборные России и Финляндии довольно часто являются соперниками в финальных и полуфинальных играх мировых чемпионатов. Состав обеих сборных, уровень команд и их положение в мировых чемпионатах и многолетняя история противостояния предполагает, что зрителей ожидает нешуточный накал страстей.

Второй матч 22 декабря – это такой своеобразный «парад совпадений». Обе команды считаются сильнейшими в стране, обе являются «армейскими», обе 22 декабря отмечают День рождения, а сам матч проходит в рамках КХЛ (Континентальной хоккейной лиги). То есть интрига от результата матча еще и подогревается словом «праздник», а помимо этого, каждая из команд впервые играет на площадке стадиона, да еще и при максимальном скоплении народа.

Лайфхак:

Для того, чтобы полностью погрузиться в атмосферу хоккея на стадионе «Санкт-Петербург», посмотреть концертные программы и принять участие в конкурсах для взрослых и детей, рекомендуется приезжать на Крестовский остров 16 и 22 декабря не к началу матчей, а к 13-14 часам.

Конструкция нового стадиона позволит в морозные декабрьские дни посетителям арены находиться в тепле, а сам характер матчей как бы по умолчанию предполагает то, что речь идет не о противостоянии болельщиков, а о доброжелательной атмосфере зимнего спортивного праздника. И ведь есть, что вспомнить в уходящем году! Во-первых, российская сборная по футболу впервые за всю историю прошла в четвертьфинал Чемпионата мира, а хоккейная сборная России впервые за 26 лет взяла золото на Зимней Олимпиаде в потрясающей и непредсказуемой финальной игре с немецкими хоккеистами.

Правда, сами болельщики, судя по спортивным форумам, с большой долей скепсиса относятся к слишком большой площадке для проведения турнира. Мировой опыт проведения хоккейных матчей подсказывает, что зря. Например, 7 мая 2010 года на матче открытия Чемпионата мира между командами Германии и США присутствовало более 77 тыс. человек, а 1 декабря того же года в Америке состоялся матч-реванш между студенческими командами штата Мичиган на который пришли около 105 тыс. зрителей.

Современные технологии нового петербургского стадиона, которые были успешно опробованы во время ЧМ-2018, позволяют разглядеть и матч, и шайбу, и даже мимику спортсменов. Помимо этого, для проведения хоккейного матча будут установлены дополнительные экраны, так что тут переживать не за что. Другой вопрос: чем занять вечно непоседливых детей? Собственно, поэтому события 16 и 22 декабря и называют именно спортивными праздниками, что они заключаются не только в матчах. Как уже писалось выше, Крестовский остров – это площадка для развлечений петербуржцев всех возрастов, организаторы задумались и решили в зимнее время устроить подобные развлечения под крышей и в тепле, потому и приходить рекомендуется заранее, часа за три до начала самих матчей.

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