«Зенит» примет минское «Динамо» на «Петровском»

«Зенит» сыграет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо» на стадионе «Петровский» 16 августа. Дело в том, что УЕФА запретила сине-бело-голубым пускать зрителей на данную игру из-за поведения болельщиков.

В марте этого года клуб с берегов Невы в рамках 1/8 финала Лиги Европы принимал на своем поле немецкий «Лейпциг». Во время матча болельщики сине-бело-голубых исполняли расистские кричалки, бросали посторонние предметы на поле и блокировали лестничные проходы.

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Законопослушным поклонникам футбола не стоит огорчаться по этому поводу. Они смогут наблюдать ответный матч с «Динамо» на фан-зоне «Зенит-арены», посмотреть игру можно будет на большом экране.

Ранее сообщалось, что болельщики признали Артема Дзюбу лучшим игроком первого тура чемпионата России по футболу. За нападающего «Зенита» проголосовали 30% поклонников. Всего в опросе приняли участие около 40 тыс. человек.