«Зенит» сразится с минским «Динамо» за выход в групповой этап Лиги Европы

Минское «Динамо» стало соперником футбольного клуба «Зенит» по третьему квалификационному раунде Лиги Европы.

Белорусский клуб 2 августа обыграл словацкую «Дунайска Стреду» со счетом 4:1. Предыдущий матч команд завершился со счетом 3:1 в пользу «Динамо».

«Зенит» встретится с командой из Белоруссии 9 августа в Минске. Ответная игра состоится 16 августа на стадионе «Зенит-арена» в Петербурге.

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Сине-бело-голубые в минувшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги показали худший результат за десять лет и заняли только пятое место. «Зенит», как и «Уфа», получили право побороться за игру в Лиге Европы через отборочные раунды.

В первом туре Российской премьер-лиги сезона 2018/19 сине-бело-голубые сыграли с «Енисеем». Встреча состоится в Тюмени завершилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».