«Зениту» запретили открывать стадион для болельщиков в Лиге Европы

В УЕФА отклонили апелляцию «Зенита», который просил допустить болельщиков на следующий еврокубковый матч команды. Сине-бело-голубые были наказаны за расистское поведение фанатов во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».

Помимо расистских кричалок, петербургские поклонники футбола бросали предметы на поле и блокировали лестничные проходы. За все это клуб с берегов Невы оштрафовали на 70 тыс. евро.

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В «Зените» осудили выходку фанатов, призвав их к толерантности и взаимоуважению. По словам представителей сине-бело-голубых, расизму не место ни в футболе, ни в обществе вообще.



Новый сезон чемпионата России по футболу «Зенит» начнет в Тюмени, где сыграет с красноярским «Енисеем». Игра состоится 29 июля на стадионе «Геолог». Игра начнется в 14:00. Игру второго тура подопечные Сергея Семака проведут дома против тульского «Арсенала» – 4 августа в 16:30.