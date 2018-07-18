Экс-капитану «Зенита» Кришито вручили приз «Лучший игрок сезона»

Бывшему защитнику «Зенита» Доменико Кришито вручили приз «Лучший игрок сезона». Экс-капитан сине-бело-голубых получил награду в Австрии после товарищеского матча «Зенит» - «Дженоа» (Кришито перешел в данный итальянский клуб этим летом, – прим. ред.).

«Всегда буду скучать по Петербургу, потому что провел там 7 лет своей жизни, я сделал много важных вещей в "Зените". В аэропорту, когда улетал из города, болельщики устроили большой сюрприз. Я такого не ожидал и хочу поблагодарить их», – сказал футболист после игры.

В прошлом сезона Кришито провел в составе клуба с берегов Невы 40 матчей. На его счету шесть голов и семь результативных передач. Вместе с «Зенитом» защитник дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок России, становился обладателем Кубка страны.

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Встреча «Зенит» - «Дженоа» завершилась победой петербуржцев со счетом 3:2. В составе сине-бело-голубых отличились Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси и Далер Кузяев. Следующий товарищеский матч сине-бело-голубые проведут 21 июля против миланского «Интера».

Новый сезон чемпионата России по футболу «Зенит» начнет в Тюмени, где сыграет с красноярским «Енисеем». Игра состоится 29 июля на стадионе «Геолог». Игра начнется в 14:00. Игру второго тура подопечные Сергея Семака проведут дома против тульского «Арсенала» – 4 августа в 16:30.