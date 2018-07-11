Петербургский «Зенит» обыграл австрийский «Грассхоппер» в товарищеском матче. Встреча завершилась уверенной победой сине-бело-голубых со счетом 2:0.

Счет на 35-й минуте игры открыл Лука Джорджевич, который вышел один на один с вратарем после передачи Олега Шатова. Первым касанием черногорец обыграл голкипера, а вторым – отправил мяч в ворота.

Во втором тайме наставник «Зенита» Сергей Семак практически полностью поменял состав команды. На поле появились Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз и Антон Заболотный.

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Первые два футболиста соорудили мяч на 76-й минуте встречи. После удара Полоза из-за пределов штрафной сфера отлетела к аргентинцу, который с линии вратарской легко переиграл голкипера соперника.

В дальнейшем «Зенит» контролировал мяч и не давал сопернику ничего сделать. Таким образом сине-бело-голубые добились важной победы. Следующую встречу петербуржцы проведут 17 июля против итальянского «Дженоа».

Товарищеские матчи клуба с берегов Невы приковывают к себе внимание несколькими фактами. Во-первых, интересно посмотреть, как Семак перестраивает команду, как новые идеи он приносит на поле. Во-вторых, товарищеские встречи наглядно покажут, кто из игроков может сменить клуб ближе к началу сезона 2018/2019.