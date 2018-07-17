«Зенит» обыграл итальянский «Дженоа» в товарищеском матче

Петербургский «Зенит» в очередном товарищеском матче обыграл итальянский «Дженоа» – 3:2. Счет в матче на 21-й минуте открыл Ромуло. Он реализовал пенальти за фол на Кристофе Пиатеке. Сине-бело-голубые сумели отыграться на 34-й минуте игры. После подачи Эмилиано Ригони с углового Миха Мевля протолкнул мяч в сторону ворот, а Магомед Оздоев успел отправить его в сетку.

Во втором тайме итальянцы вновь повели в счете благодаря усилиям Лападулы, который на 55-й минуте замкнул фланговую передачу. Петербуржцы ответили спустя восемь минут. После подачи Леандро Паредеса в штрафную голкипер «Дженоа» сыграл кулаками. Мяч отскочил к Себастьяну Дриусси, который легко закатил сферу в ворота.

Ничейный результат сохранялся практически до конца встречи. Решающий гол «Зенит» сумел забить благодаря роскошному пасу Кристиана Нобоа на Далера Кузяева. Игрок сборной России обработал мяч грудью, после чего в касание переправил его в дальний угол – 3:2.

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Следующую игру петербуржцы проведут 21 июля против миланского «Интера». Если сине-бело-голубые добьются победы над грандом мирового футбола, то продлят свою серию побед в товарищеских матчах до четырех.

Новый сезон чемпионата России по футболу «Зенит» начнет в Тюмени, где сыграет с красноярским «Енисеем». Игра состоится 29 июля на стадионе «Геолог». Игра начнется в 14:00. Игру второго тура подопечные Сергея Семака проведут дома против тульского «Арсенала» – 4 августа в 16:30.