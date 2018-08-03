Нападающего «Зенита» Артема Дзюбу признали лучшим игроком первого тура РФПЛ, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Форвард набрал почти 30% голосов респондентов, в общей сложности в опросе приняли участие 40 тыс. пользователей.

В матче против «Енисея» Дзюба забил гол, который стал для него сороковым за «Зенит». Второй мяч в ворота красноярцев отправил Далер Кузяев.

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Встреча второго тура чемпионата России по футболу «Зенит» - «Арсенал» состоится 4 августа в 16:30. Болельщикам придется добираться до метро исключительно на метро, автобусы-шаттлы до стадиона на Крестовском острове отменили.



Ранее сообщалось, что «Зенит» ушел в убыток в 2017 году, продемонстрировав худшие показатели за последние четыре года. В прошлом году доход сине-бело-голубых составил -231,4 млн рублей, в 2014 – 5,2 млрд рублей.