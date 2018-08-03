В Петербурге отказались возить болельщиков до «Зенит-арены» на автобусах-шаттлах

В Петербурге больше не будут использоваться автобусы-шаттлы для перевозки болельщиков на стадион «Зенит-арена». Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Отказ от шаттлов связан со станциями метро «Новокрестовская» и «Беговая», которые начали работать в мае 2018 года. Футбольным фанатам советуют пользоваться не только ими, но и станцией «фиолетовой» ветки «Крестовский остров».

Добраться до «Зенит-арене» можно будет на социальных автобусах №10, которые следуют от станции метро «Петроградская», или на автобусах №25 и №26 от «Чкаловской».

Во время Чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, шаттлы перевезли более 165 тыс. болельщиков. Всего в Петербурге было около десяти маршрутов автобусов.

Ближайший матч на стадионе на Крестовском острове состоится 4 августа. Петербургский «Зенит» в рамках второго тура Российской премьер-лиги встретится с тульским «Арсеналом». Начало матча в 16:30.