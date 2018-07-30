Когда покупки оказались дорогими: «Зенит» ушел в убыток в 2017 году

Петербургский «Зенит» ушел в убыток в 2017 году, продемонстрировав худшие показатели за последние четыре года, сообщает «Фонтанка». В прошлом году доход сине-бело-голубых составил -231,4 млн рублей, в 2014 – 5,2 млрд рублей. Наилучшие финансовые показатели клуб с берегов Невы демонстрировал в 2016 году, когда продал Халка и Акселя Витселя в Китай за 80 млн евро.

Ранее сообщалось, что убытки хоккейного клуба СКА впервые за пять лет достигли 1 млрд рублей. При этом общая выручка клуба составила 7,7 млрд рублей. Самые большие финансовые показатели у СКА были в 2016 году. Тогда размер чистой прибыли составил 846,6 млн рублей.

Читайте также:

«Зениту» запретили открывать стадион для болельщиков в Лиге Европы



Финансовые покатели клубов частично связаны с результатами прошлых сезонов. Так «Зенит» под руководством Роберто Манчини в сезоне 2017/2018 занял всего пятое место в чемпионате России. В нынешнем сезоне былое величие сине-бело-голубым будет возвращать Сергей Семак.

СКА под руководством Олега Знарка вышел в финал Западной конференции, где уступил московскому ЦСКА. В межсезонье из «армейского» коллектива ушли Илья Ковальчук, Вадим Шипачев, Сергей Широков и другие лидеры. Строить новую команду доверили Илье Воробьеву, приводившему магнитогорский «Металлург» к победе в Кубке Гагарина в сезоне 2015/2016.