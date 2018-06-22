Игроки сборной Аргентины попросили сменить тренера после разгрома от Хорватии

Игроки сборной Аргентины попросили Ассоциацию футбола страны назначить другого тренера на заключительный матч группового этапа Чемпионата мира по футболу с командой Нигерии. После поражения от Хорватии со счетом 3:0 Лионель Месси и партнеры взбунтовались против действующего наставника Хорхе Сампаоли.

По словам главного тренера, причиной неудовлетворительных результатов стало отсутствие химии в команде и нежелание некоторых игроков адаптироваться к его идеям. В ответ один из лидеров «альбиселесте» Серхио Агуэро заявил, что Сампаоли может говорить, что хочет.

Аргентина может не выйти в плей-офф Чемпионата мира по футболу, если сегодня Исландия победит Нигерию. Хорватия после убедительной победы над бело-голубыми набрала шесть очков и досрочно вышла в 1/8 турнира.

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В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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