Сборная Хорватии разгромила Аргентину на ЧМ-2018

Сборная Хорватии сотворила одну из главных сенсаций Чемпионата мира, обыграв Аргентину в Нижнем Новгороде со счетом 3:0. В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. Во второй 45-минутке «шашечные» воспользовались грубейшей ошибкой голкипера бело-голубых Вилли Кабальеро, который на 53-й минуте неудачно вынес мяч на ногу Анте Ребича.

Хорватский полузащитник сложился и в касание переправил мяч под перекладину. Аргентинцам пришлось рискнуть и раскрыться, однако Месси и партнеры так и не сумели доставить защите соперника неразрешимых задач.

«Шашечные» же воодушевились своим успехом. На 80-й минуте капитан хорватов Лука Модрич качнул защитника аргентинцев и неотразимо пробил из-за пределов штрафной. Этот гол оказался для Аргентины роковым. Разозленные бело-голубые пошли вперед и получили третий мяч уже на добавленных минутах. Идеальную контратаку завершил Иван Ракитич – 3:0.

Таким образом Хорватия набрала шесть очков в группе D и обеспечила себе участие в плей-офф турнира. Аргентина же поставила себя в очень неудобное положение. Если Исландия победит Нигерию, то шансов на 1/8 финала у подопечных Хорхе Сампаоли практически не останется.

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В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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