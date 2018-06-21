Франция обыграла Перу на ЧМ-2018

Франция добилась минимальной победы над Перу на Чемпионате мира по футболу. Единственный мяч на 34-й минуте игры, проходившей на «Екатеринбург-арене», забил форвард «трехцветных» Килиан Мбаппе. В дальнейшем подопечные Дидье Дешама начали играть на удержание результата.

Таким образом французы набрали шесть очков и возглавили группу С. Перуанцы, проиграв вторую встречу подряд, лишились шансов на попадание плей-офф. Заключительную встречу группового этапа латиноамериканцы проведут 26 июня против Австралии, Франция в этот день сыграет с Данией.



В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

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Расписание матчей в Северной столице: Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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