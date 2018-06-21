Дания и Австралия разошлись миром на ЧМ-2018

Матч между сборными Дании и Австралии, проходивший на стадионе «Самара-арена», завершился со счетом 1:1. На 7-й минуте капитан скандинавов Эриксен отправил мяч под перекладину после классной передачи от Йоргенсена. Однако спустя полчаса Поульсен подставил свою команду, сыграв рукой в собственной штрафной.

Судья датчан не простил, поставив пенальти в их ворота. К мячу подошел капитан австралийцев Миле Единак, который уверенно развел вратаря и сферу по разным углам. В дальнейшем команды больше думали о собственной обороне, нежели о том, как доставить сопернику неприятности.

Таким образом Дания набрала 4 очка и временно взобралась на вершину группы С. Австралийцы, проигравшие первую игру французами, набрали одно очко и расположились на третьей строчке. Заключительную игру группового этапа футболисты с родины кенгуру проведут 26 июня против Перу, скандинавы в этот день сыграют с Францией.

Читайте также:

Сборная России обыграла египтян на матче в Петербурге



В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.