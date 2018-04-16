Наследники «Зенит-арены»: как прошли открытия трех новых стадионов перед ЧМ-2018

Ростов-арена

В выходные, 14 и 15 апреля, прошли официальные открытия сразу трех новых футбольных стадионов – в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Болельщики оказались воодушевлены событием и заполнили трибуны до отказа (во время первых тестовых игр разрешено принимать до 15 тыс. зрителей).

В городе на берегу Дона местный клуб принимал «СКА-Хабаровск». На арене собрались почти 13 тыс. зрителей, которые неистово поддерживали свою команду.

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«Горжусь, у нас теперь есть такое место. Уверен, что каждый житель нашего города счастлив. Поздравляю всех с победой и открытием "Ростов Арены"», – сказал полузащитник хозяев Хорен Байрамян, отметившийся забитым мячом в этой встрече.

«Все великолепно, замечательно. Рад, что такая арена открылась в Ростове. Хорошее поле, и созданы все условия для хорошего футбола», – поделился впечатлениями главный тренер гостей Сергей Передня.

Зрители, посетившие игру, отметили высокое качество стадиона, удобные места для парковки, широкие проезды и хорошую акустику. Однако не обошлось без нареканий по сервису. За кофе и едой выстраивались длинные очереди.

Строительство арены обошлось 19,8 млрд рублей. Заказчиком объекта является ФГУП «Спорт-Инжиниринг», подрядчиком – ЗАО «Крокус» (входит в Крокус Интернэшнл). Зарплату рабочим выплачивала компания «Крокус Интернэшнл», владельцем которой является миллиардер Арас Агаларов. Задержки зарплат становились предметом неоднократных скандалов.

Заказчиком объекта является ФГУП «Спорт-Инжиниринг».



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rostov/16/03/2017/58ca98c49a794721e63dc03a

Фото: vk.com/ddemkov

Фото: vk.com/ddemkov

Екатеринбург-арена

В Екатеринбурге местный «Урал» принимал московский «Спартак». На церемонии открытия выступили гимнастки, символический удар по мячу нанес губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Встреча завершилась победой екатеринбуржцев со счетом 2:1.

«Все прекрасно, думаю, праздник у «Урала» удался. Стадион шикарный построили, он готов к чемпионату мира. Возможно, трава еще молодая, газон пока не идеальный. Думаю, все это наверстают, будет все шикарно», – сказал капитан «Спартака» Денис Глушаков.

«Сегодня во время второго тестового матча «Екатеринбург-Арена» впервые после завершения масштабной реконструкции работала в режиме полной заполняемости. По предварительной оценке, которую можно дать прямо сейчас, – все системы и службы стадиона работают хорошо и довольно слаженно, однако окончательные выводы делать рано», – сказал Куйвашев.

Зрители отметили простор арены, хорошую обзорность и акустику. Из недостатков выделили железные поручни, находящихся на уровне 2 ряда. Из-за них смотреть футбол оказалось очень сложно. Про качество сервиса екатеринбуржцы тактично умолчали.

Реконструкция стадиона «Центральный» обошлась в 13,1 млрд рублей. Заказчиком объекта является ФГУП «Спорт-Инжиниринг», генеральным подрядчиком выступило АО «Синара-Девелопмент».



Фото: vk.com/fc_ue

Фото: vk.com/fc_ue

Арена «Нижний Новгород»

В Нижнем Новогороде местный «Олимпиец» принимал петербургский «Зенит-2». На матче, который закончился минимальной победой гостей, присутствовали 15 тыс. зрителей. Перед матчем состоялся концерт «УмаТурман». Братья Владимир и Сергей Крестовские являются уроженцами Нижнего Новгорода.

«Новый стадион украсил Нижний Новгород. Надеюсь, люди будут приходить сюда отдыхать семьями. Рядом три тренировочных площадки, на которых будут заниматься воспитанники детско-юношеских школ. После турнира вся эта инфраструктура будет улучшать качество жизни нижегородцев. Кроме материального наследия, нельзя забывать о развитии туристического потенциала. О Нижнем Новгороде узнают миллиарды людей на планете», – сказал вице-премьер Виталий Мутко.

«Прекрасный стадион, отличная атмосфера. На такой арене и футбол смотрится по-другому. Да и играть очень приятно. Можно сказать, что это младший брат стадиона «Санкт-Петербург», а цвета практически совпадают. Конечно же, хотелось бы лучшего качества поля. Но, я думаю, с каждым солнечным днем оно будет становиться все лучше и лучше и к Чемпионату мира станет идеальным», – сказал главный тренер «Зенита-2», бывший игрок национальной сборной России по футболу Константин Зырянов.

Зрители похвалили отличную обзорность стадиона и удобные кресла. Не понравился гостям арены открытый фасад стадиона и игра команды, которая в этот день оставляла желать лучшего. Пожалось на слишком громкий звук и не очень четкий звук во время концерта и на протечки, которых обнаружилось немало.

Строительство арены обошлось 17 млрд рублей. Заказчиком объекта является ФГУП «Спорт-Инжиниринг», застройщиком – АО «Стройтрансгаз», подрядчиком - АО «Волгаспецстрой».

Фото: vk.com/fcolympiec

Фото: vk.com/fcolympiec

На данный момент недоделки на новых стадионах еще вскрылись (за вычетом луж на стадионе в Нижнем Новгороде). Для того, чтобы понять масштаб происходящего, стоит вспомнить про «Зенит-арену», которую строили 10 лет. Изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, сумма строительства неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Несмотря на колоссальный бюджет, на стадионе протекала крыша, наблюдались протечки в помещениях, была заметна некачественная отделка. Многочисленные скандалы вызвали превышения аммиака и качество газона. За практически год работы многие неисправности удалось устранить, однако осадочек все-равно остался.

Чемпионат мира по футболу пройдет пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Помимо двух столиц, матчи примут Сочи, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Калининград и Екатеринбург. В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.