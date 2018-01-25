Стал известен состав сборной России по хоккею на Олимпиаду

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок назвал состав команды на предстоящую Олимпиаду. Большинство игроков национальной команды представляют СКА и ЦСКА.

Вратари: Василий Кошечкин («Металлург»), Игорь Шестеркин (СКА) и Илья Сорокин (ЦСКА)

Защитники: Вячеслав Войнов, Динар Хафзуллин, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев (все СКА), Никита Нестеров, Алексей Марченко, Богдан Киселевич (все ЦСКА).

Нападающие: Илья Ковальчук, Вадим Шипачев, Павел Дацюк, Никита Гусев, Сергей Калинин, Сергей Широков, Николай Прохорокин, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все СКА), Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко (все ЦСКА), Сергей Мозякин («Металлург»).

Запасные: защитники Егор Яковлев (СКА) и Никита Трямкин («Автомобилист»), Владимир Ткачев («Ак Барс»).

Ранее, 23 января, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от участия в ОИ-2018 пятерых хоккеистов сборной России – Антона Белова, Сергея Плотникова (оба СКА), Алексея Береглазова («Металлург»), Михаила Науменкова и Валерия Ничушкина (оба ЦСКА).

Скандал с допингом длится на протяжении двух лет. В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения запрещенных веществ в России. В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты допинг-проб по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи.

Сам допинг, как рассказал бывший глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки. В ноябре 2017 года Следственный комитет России провел свое расследование и опроверг «допинговый» доклад ВАДА. В СК утверждают, что информатор ВАДА Григорий Родченков мог сам давать допинговые препараты спортсменам.

В начале декабря МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018. На данный момент до Игр в корейском Пхенчхане допускают только «чистых» спортсменов, которые проходят соответствующие проверки. Все российские атлеты будут выступать на ОИ-2018 под нейтральным флагом и, в случае победы, не услышат родной гимн.

Видео: Russia Hockey / YouTube