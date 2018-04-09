Власти США попросили болельщиков «дважды подумать» о поездке в Россию на ЧМ-2018

Британских и американских болельщиков призвали «дважды подумать» о поездке на Чемпионат мира по футболу в России. Власти США предупредили фанатов о возможных рисках, сообщил The Telegraph со ссылкой на неназванный источник в Белом доме.

Чиновник заявил что американцам не смогут оказать в России полную консульскую помощь после сокращения дипломатических представителей из-за «дела Скрипаля». Он отметил, что власти не утверждают, что во время ЧМ произойдут «какие-то значительные инциденты», добавив, что «речь в целом идет об этих вопросах».

Источник в Белом доме подчеркнул, что Вашингтон продолжит работать с Москвой по вопросу противодействия терроризму. Неназванный сотрудник добавил, что после отзыва послов у США стало меньше возможностей для сотрудничества с РФ.

В начале марта 2018 года экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании 4 марта. Сразу после инцидента Лондон возложил ответственность за проишествие на Россию, а глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина.

В качестве санкционной меры Великобритания выслала на родину 23 российских дипломата. Москва ответила симметричными действиями.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны.

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