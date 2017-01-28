Петербурженка Светлана Кузнецова без боя прошла во второй круг Ladies Trophy 2017

Официальная церемония жеребьевки Международного теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2017 состоялась в субботу, 28 января. Соревнования основной сетки пройдут с 30 января по 5 февраля на кортах «Сибур Арены» и теннисного клуба «Динамо».



Четверо сеянных игроков: румынка Симона Халеп, словачка Доминика Цибулкова, россиянка и коренная петербурженка Светлана Кузнецова и американка Винус Уильямс проходят во второй круг без боя. Победительница прошлогоднего турнира итальянка Роберта Винчи в первом круге встретится с чешкой Тимеа Бабош.

«Жребий непростой и вообще весь турнир достаточно высокого уровня, - комментирует Винчи свою соперницу по первому кругу. - Мы с Бабош играли во втором круге здесь в прошлом году. Она очень сильно бьет по мячу и у нее очень сильная подача. Но и вообще все, кто попали в основную сетку, - очень сильные».



Одной из самых сильных и интересной встреч в первом круге станет противостояние швейцарки Белинды Бенчич и россиянки Дарьи Касаткиной. В прошлом году они встретились в полуфинальном матче, где Бенчич оказалась сильнее. Сейчас представительница Швейцарии после травмы снизила обороты и находится на 59 строчке рейтинга. В то время как Дарья Касаткина поднялась за год по рейтингу и занимает 25 строчку мирового зачета.

«Мы много играли на молодежных турнирах. В прошлом году встретились здесь в полуфинале. Сегодня с утра тренировались и пошучивали, что сглазим друг друга и вытащим друг друга: так и получилось», - комментирует соперницу первого круга Белинда Бенчич на пресс-конференции.



«Я думаю, что сила турнира всем очевидна после жеребьевки, когда уже в первом раунде будут встречаться такие сильные соперники. Винус Уильямс едет к нам, и так как она спросила, когда последний рейс в воскресение, я понимаю, что она собирается играть в финале», - подвел итоги жеребьевки генеральный директор турнира Александр Медведев.



Медведев сообщил, что разговаривать с агентами игроков было просто, потому что «голубиная почта разнесла славу прошлогоднего турнира». К его сожалению, не смогла приехать на турнир Каролина Возняцки, а также, несмотря на то, что далеко продвинулись переговоры об участии с третьим номером мирового зачета Агнешкой Радванска, она не смогла подтвердить участие в турнире.

«Если бы эти две спортсменки смогли принять участи, думаю, Ladies Trophy по силе можно бы было сравнивать с турнирами Большого шлема», - резюмировал Александр Медведев.