Гендиректор St. Petersburg Ladies Trophy: Обязательно проведем теннисный матч на «Газпром Арене»

На стадионе «Газпром Арена» в Петербурге планируют в ближайшее время провести теннисный матч с участием звезд мирового уровня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александра Медведева.

По его словам, ранее в Петербурге хотели устроить матч с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем, но планы отменили из-за травм теннисистов.

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Медведев отметил, что не получится провести на «Газпром Арене» и итоговый теннисный турнир в ноябре, потому что в это время проходят матчи Российской премьер-лиги по футболу.

В настоящее время организаторы планируют устроить показательный матч, на который смогли бы прийти около 70 тыс. зрителей. «Мы видели реакцию не только питерцев, но и гостей города на хоккейные матчи. Билеты разлетались практически как мармеладки Шараповой. Поэтому идея с теннисным матчем действительно очень хорошая, мы над этим думаем», – сказал Медведев.

Он добавил, что игра будет «обязательно проведена».

St. Petersburg Ladies Trophy пройдет в Петербурге с 28 января по 3 февраля.