Шарапова победила в первом матче после дисквалификации

В среду, 26 апреля, российская теннисистка Мария Шарапова победила итальянку Роберту Винчи в первом официальном матче после окончания срока действия своей дисквалификации.

Встреча прошла в рамках первого раунда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте. Матч завершился со счетом 7:5, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 43 минуты, сообщает «Лента».

В следующем раунде Шарапова сразится с россиянкой Екатериной Макаровой.

Накануне, 25 апреля, теннисистка Винчи раскритиковала выдачу wild card (специального приглашения) россиянке на этот турнир, а также на соревнования в Риме. Против выдачи wild card Шараповой выступали также польская теннисистка Агнешка Радваньска и британец Энди Маррей.

В июне 2016 года Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония. Позже этот срок был сокращен до 15 месяцев.