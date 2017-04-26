  • 26 Апрель 2017
USD 27.04.2017 56.3131 +0.4678
USD ММВБ 23:17 57.05700  
EUR 27.04.2017 61.5052 +0.7120
EUR ММВБ 23:17 62.1970  
Нефть($) 26.04.2017 51.55 0.50
Нефть(p) 26.04.2017 2902.94 +52.04

Шарапова победила в первом матче после дисквалификации

Автор:


© Фото: hello.ru

Темы дня

Она победила итальянку Роберту Винчи.

В среду, 26 апреля, российская теннисистка Мария Шарапова победила итальянку Роберту Винчи в первом официальном матче после окончания срока действия своей дисквалификации.

Встреча прошла в рамках первого раунда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте. Матч завершился со счетом 7:5, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 43 минуты, сообщает «Лента».

В следующем раунде Шарапова сразится с россиянкой Екатериной Макаровой.

Накануне, 25 апреля, теннисистка Винчи раскритиковала выдачу wild card (специального приглашения) россиянке на этот турнир, а также на соревнования в Риме. Против выдачи wild card Шараповой выступали также польская теннисистка Агнешка Радваньска и британец Энди Маррей.

В июне 2016 года Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония. Позже этот срок был сокращен до 15 месяцев.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    Лучшее в Петербурге

    Футбол и ультрановый Петербург: весеннее световое шоу раскрасило стадион «Зенит-арена» (ФОТО)

    Лазерные лучи и огни фейерверка прожгли небо над стадионом «Зенит-арена». Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» полюбовался весенним Фестивалем света на Крестовском острове.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.04.17
    Бассейн на даче: как сделать дачный отдых особенным?
    25.04.17
    Плюсы и минусы пластиковых окон
    24.04.17
    Зачем нужен репетитор по физике и как его выбрать?
    24.04.17
    Сервисный центр по ремонту Samsung Galaxy
    24.04.17
    Техника Neff для ценителей комфорта и функциональности
    24.04.17
    Качественная компьютерная техника для автоматизации производства сделает ваше предприятие более прибыльным
    24.04.17
    Техника Bugatti – идеальный подарок на новоселье
    21.04.17
    Как подобрать мойки Omoikiri для кухни

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm