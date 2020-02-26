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Картина дня: новый детский омбудсмен в Петербурге и дата голосования по поправкам в Конституцию

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© Фото: gov.spb.ru

Темы дня

Кто занял должность и когда состоится голосование.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало назначение нового детского омбудсмена в Петербурге. Оперативнее всех об этом сообщили «Мой район», 78.ru (14:15) и «Невские новости» (14:25).

Уполномоченным по правам человека стала социальный вице-губернатор Анна Митянина. Её кандидатуру на рассмотрение депутатов Законодательного собрания внёс губернатор Петербурга Александр Беглов.

Митянина заявила, что сосредоточится на безопасности детства, здоровье и равных возможностях для всех детей Петербурга. Также она сказала, что возьмёт контроль над борьбой с детской наркоманией.

Предыдущим детским омбудсменом была Светлана Агапитова. Она находилась на посту на протяжении двух сроков по пять лет.

Второй темой, по данным «Монитора», стала дата голосования по поправкам в Конституцию РФ. Быстрее всех об этом сообщили Пятый канал (18:10), «Мой район» (18:15) и «Росбалт» (18:20).

Президент России Владимир Путин согласился провести общероссийское голосование 22 апреля. Об этом рассказал Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию

По словам сенатора Андрея Клишаса, 22 апреля – рабочий день, который сделают выходным. При этом он не будет компенсирован за счёт других выходных или праздничных дней.

Клишас также сказал, почему была выбрана такая дата. «К 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха. 24 апреля у наших братьев мусульман начинается священный месяц Рамадан. Поэтому 22 апреля представляется оптимальной датой», – сказал он.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало завершение карьеры теннисистки Марии Шараповой. Первыми об этом рассказали канал «Санкт-Петербург», «Деловой Петербург» (16:15) и 47news (16:20).

Российская спортсменка рассказала об этом в своей колонке, которую она ведёт для журналов Vanity Fair и Vogue. Она заявила, что одной из причин стали её травмы.

По словам Шараповой, проблемы с плечом начались у неё в 2007 году. Она не раз проходила лечение, но это не слишком помогало.

В 2016 году Шарапова была дисквалифицирована из-за мельдония, который был обнаружен в её крови. После возвращения спортсменка ни разу не проходила выше четвертьфинала на крупных соревнованиях.

На счету 32-летней спортсменки – серебряные медали Олимпиады 2012 года, победа на «Уимблдоне» и других крупнейших турнирах. В прошлом Шарапова была первой ракеткой мира.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», канал «Санкт-Петербург» и 78.ru.

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