Смольный: Гендиректор «Зенита» в целом доволен состоянием газона на новом стадионе

Все проблемы с газоном на стадионе «Зенит-арена» будут решены к началу Кубка конфедераций. Об этом во вторник, 26 апреля, на заседании штаба по подготовке стадиона к проведению турнира заявил гендиректор футбольного клуба «Зенит» Максим Митрофанов.

«Он (Митрофанов) сообщил, что радикального переоборудования газона на стадионе в настоящее время не требуется, а имеющиеся проблемы травяного покрытия будут решены главным образом путем проведения агротехнических мероприятий», – заявила пресс-служба Смольного.

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Ранее генеральный директор клуба «Зенит» Максим Митрофанов рассказал, что новый стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

Стоимость абонементов на VIP-ложи на «Зенит-арене» доходит почти до миллиона рублей‍ - от 490 до 850 тыс. рублей. Цена напрямую зависит от расположения ложи относительно центра поля. На данный момент доступно приобретение только сезонного абонемента на 2017/18 года, продажа билетов на отдельные матчи начнется только после завершения Кубка конфедераций.