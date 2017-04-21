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Боярский станет диктором первого официального матча на "Зенит-арене"

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© Фото: Twitter / @spb_stadium

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Артист отметил, что "это один раз, в честь первого матча на новом стадионе".

Михаил Боярский станет диктором первого официального матча на "Зенит-арене", который пройдет 22 апреля, начало в 14 часов. В рамках 24-го тура чемпионата сыграют "Зенит" и екатеринбургский "Урал". Об этом сообщается на сайте Welcome2018.com.

"Это один раз, в честь первого матча на новом стадионе. На регулярной основе мне не предлагали. А пока я просто озвучу первый матч. Я оглашу составы команд, сообщу зрителям о заменах, о карточках и, разумеется, имена авторов забитых мячей", - рассказал музыкант.

Боярский является не только заслуженным артистом России, но и фанатом футбола, а также послом Петербурга как города-организатора Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года. На матч 22 апреля на сайте "Зенита" доступны билеты лишь в "Бизнес-клуб", стоимость составляет 7300 рублей. Остальные билеты втридорога продают частные продавцы, за три часа скупившие билеты.

Болельщики смогут добраться до стадиона "Зенит-арена" на первый матч от станции метро "Крестовский остров" и воспользовавшись бесплатными автобусами-шаттлами S3 и S6. Кроме того, в связи с мачтем изменится движение автобусов.

Накануне, 20 апреля, "Зенит" провел первую тренировку на стадионе на Крестовском острове. Футболисты вышли на поле на 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом. Эта тренировка - первый настоящий тест травы поля стадиона. Ранее, 11 апреля, генеральный директор клуба "Зенит" Максим Митрофанов рассказал, что "Зенит-арена" до сих пор не готова к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

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