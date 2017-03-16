VIP-ложа на "Зенит-арене" обойдется состоятельным болельщикам почти в миллион рублей‍

Стоимость абонементов на VIP-ложи на "Зенит-арене" доходит почти до миллиона рублей‍ - от 490 до 850 тыс. рублей. Об этом сообщает "Агентство бизнес новостей" со ссылкой на представителя "Зенита".

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По его словам, цена напрямую зависит от расположения ложи относительно центра поля. В футбольном клубе также сообщили, что на данный момент доступно приобретение только сезонного абонемента на 2017/18 года, продажа билетов на отдельные матчи начнется только после завершения Кубка конфедераций.

Отдельные ложи, каждая из которых вмещает десять человек, укомплектованы по последним технологиям и моде: удобными диванами, панорамными окнами на поле, своим баром и даже отдельным входом на "Зенит-арену". Здесь гостям во время матча предложат шампанское и изысканные закуски.

Первые три матча на "Зенит-арене" будут тестовыми - сине-бело-голубые сыграют с "Уралом", "Тереком" и "Краснодаром", матчи пройдут 23 апреля, 7 и 17 мая соответственно. Первый матч Кубка конфедераций также пройдет на "Зенит-арене": сборная России сразится со сборной Новой Зеландии 17 июня.