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Главный тренер «Зенита» назвал специфическим поле стадиона на Крестовском

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© Фото: Eurosport

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Мирча Луческу считает, что молодая трава еще не «окрепла».

Главный тренер ФК «Зенит» Мирча Луческу рассказал о своем впечатлении от поля на новом стадионе на Крестовском острове. Он назвал его специфическим.

«Мы тестировали — вышли на поле и проверили, в каком оно состоянии. Специфическое поле, оно еще не до конца окрепло, молодая трава. Возможно, будет рваться во время игры, поэтому мы хотели посмотреть и определить, в каких шипах и в каких бутсах выходить на поле», - приводит его слова «Фонтанка».

Луческу также добавил, что команда побывала в раздевалке и массажных комнатах. Он отметил, что футболистам было интересно узнать, «какая там атмосфера».

Накануне, 20 апреля, «Зенит» провел первую тренировку на стадионе на Крестовском острове. Футболисты вышли на поле на 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом.

Эта тренировка - первый настоящий тест травы поля стадиона. Ранее, 11 апреля, генеральный директор клуба «Зенит» Максим Митрофанов рассказал, что «Зенит-арена» до сих пор не готова к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

Матч между питерским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом» начнется в субботу,  22 апреля, в 14 часов. На сайте клуба доступно чуть более 100 билетов в «Бизнес-клуб», стоимость составляет 7300 рублей. Остальные билеты втридорога продают  частные продавцы, за три часа скупившие билеты.

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