На Avito втридорога продают билеты на первый официальный матч на "Зенит-арене", который пройдет 22 апреля. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

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Утром 18 апреля на сайте появились шесть объявлений о продаже билетов, их предлагают и частные продавцы, и билетные агентства. "Билетовед" предлагает их за 1500 рублей без указания сектора, "Билетпривет" – билеты на все сектора, цена в диапазоне от 2500 до 6000 рублей с доставкой.

Более пяти тыс. первых билетов на матч "Зенит" - "Урал" были выставлены на продажу на официальном сайте "Зенита" в понедельник, 17 апреля, и были выкуплены за три часа. Цены на них были в диапазоне от 700 до 2300 рублей. До конца недели еще одна порция билетов поступит в продажу.

Аналогичная ситуация с перепродажей билетов сложилась и на первом тестовом мероприятии на "Зенит-арене". Шоу было бесплатным, но некоторые гости Северной столицы, не зная об этом, умудрились заплатить за него от 300 до восьми тыс. рублей. Из-за электронной формы билетов, не предполагающей именной регистрации, спекулянты могли продавать один и тот же билет несколько раз.