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«Зенит» провел первую тренировку на стадионе на Крестовском острове

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© Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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    Футболисты вышли на поле на 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом.

    Футболисты «Зенита» 20 апреля провели первую тренировку на стадионе на Крестовском острове. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

    «Команда провела на газоне стадиона «Санкт-Петербург» 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом, после чего отправилась в «Газпром» - тренировочный центр, где прошла заключительная часть занятия», - говорится в сообщении.

    Тренировка проведена в преддверии первой игры на «Зенит-арене», которая начнется 22 апреля в 14 часов. На сайте клуба доступно чуть более 100 билетов в «Бизнес-клуб», стоимость составляет 7300 рублей. Остальные билеты втридорога продают частные продавцы, за три часа скупившие билеты.

    Сегодняшняя тренировка - это первый настоящий тест травы поля стадиона. Ранее, 11 апреля, генеральный директор клуба «Зенит» Максим Митрофанов рассказал, что «Зенит-арена» до сих пор не готова к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

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