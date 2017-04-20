«Зенит» провел первую тренировку на стадионе на Крестовском острове

Футболисты «Зенита» 20 апреля провели первую тренировку на стадионе на Крестовском острове. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

«Команда провела на газоне стадиона «Санкт-Петербург» 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом, после чего отправилась в «Газпром» - тренировочный центр, где прошла заключительная часть занятия», - говорится в сообщении.

Тренировка проведена в преддверии первой игры на «Зенит-арене», которая начнется 22 апреля в 14 часов. На сайте клуба доступно чуть более 100 билетов в «Бизнес-клуб», стоимость составляет 7300 рублей. Остальные билеты втридорога продают частные продавцы, за три часа скупившие билеты.

Сегодняшняя тренировка - это первый настоящий тест травы поля стадиона. Ранее, 11 апреля, генеральный директор клуба «Зенит» Максим Митрофанов рассказал, что «Зенит-арена» до сих пор не готова к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.