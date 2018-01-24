В школах Петербурга предложили ввести завучей по безопасности. С такой инициативой выступил начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов, сообщает "Интерфакс".

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"Проблема-то не в том, что в здание вошел действующий или бывший ученик. Проблема все-таки в воспитании и контроле со стороны, в первую очередь, тех, кто работает в школе. Имею в виду завучей, в свое время я долго добивался того, чтобы в школах появились завучи по безопасности", – заявил Умнов, отвечая на вопросы депутатов Законодательного собрания Петербурга 24 января.



"Нужно работать в первую очередь в школах. А пропускной режим – это оставьте на Росгвардию. Охрана есть, но, к сожалению, надо ещё и работать внутри коллектива", – подчеркнул Умнов.

Его идею поддержали в общественном движении "За безопасность". "Следует выделить социального педагога в самостоятельную единицу, возможно повысить да завуча или заместителя директора школы, а также наделить обязанностью инструктажа и контроля сотрудников охраны, которые непосредственно отвечают за безопасность учеников и учителей", – рассказал руководителя движения.

Ранее, 15 января, двое подростков устроили поножовщину в одной из школ Перми. В результате пострадали 15 человек. Сейчас оба подростка арестованы, возбуждено уголовное дело о покушении на массовое убийство.

Утром 19 января произошла еще одна трагедия. В бурятской школе девятиклассник ворвался на урок седьмого класса, бросив в помещение бутылку с зажигательной смесью. Далее он ударил учительницу русского языка по голове, после чего принялся наносить удары топором тем школьникам, которые побежали к выходу, пострадали семь человек.