Семь человек пострадали в результате резни в бурятской школе

Число пострадавших в ходе резни в бурятской школе №5 возросло до семи. Это учитель, пять учеников седьмого класса и сам нападавший. На данный момент все пострадавшие прооперированы, в тяжелом состоянии продолжает находиться одна девочка.

В СК утверждают, что молодой человек устроил расправу самостоятельно. Друзья подозреваемого рассказали, что он пытался подговорить их к нападению. Перед трагедией злоумышленник написал одной из учениц школы сообщение в Viber, где предупредил о том, что в школе «будет мясо».

Трагедия случилась утром 19 января. Девятиклассник ворвался на урок седьмого класса, бросив в помещение бутылку с зажигательной смесью. Далее он ударил учительницу русского языка по голове, после чего принялся наносить удары топором тем школьникам, которые побежали к выходу.

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После нападения молодой человек попытался покончить с собой. Он нанес себе ранения, после чего выпрыгнул из окна, повредив ногу. Сейчас подозреваемый находится в больнице. По факту резни в школе возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних».

Ранее, 15 января, двое подростков устроили поножовщину в одной из школ Перми. В результате пострадали 15 человек. Сейчас оба подростка арестованы, возбуждено уголовное дело о покушении на массовое убийство. Оба нападавших интересовались насилием в школах, в том числе трагедией в Колумбайне.