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Суд изменил приговор по делу о забытой в животе роженицы пеленке

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© Фото: Игорь Онучин / РИА "Новости"

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Ко всему прочему с акушера-гинеколога и медсестры взыскали 250 тыс. рублей за процессуальные издержки.

Петроградский районный суд изменил приговор по делу о забытой в животе роженицы пеленке. Ко всему прочему с акушера-гинеколога Мариям Аракелян и медсестры Галины Шломиной взыскали 250 тыс. рублей за процессуальные издержки

В июле 2017 года суд приговорил женщин к двум годам ограничения свободы. После этого Аракелян просила ее оправдать, а Шломина - направить дело на новое разбирательство, однако сейчес суд повторно признал их вину.

Осужденным врачам на 2,5 года запрещено заниматься медицинской деятельностью. Более того, с женщин постановили взыскать в пользу Терфонда ОМС деньги, затраченные на лечение потерпевшей пациентки, в размере более 140 тыс. рублей.

Инцидент, который рассматривался в суде, произошел в 2014 году. После родов живот пациентки не уменьшился, а стал лишь больше. Медики сказали пациентке, что видят в ее животе только скопление жидкости вместе с большой гематомой, и назначали антибиотики.

На второй неделе после родов женщину выписали «в удовлетворительном состоянии». Почти через месяц скорая помощь доставила ее в Военно-медицинскую академию им. Кирова, где достали из ее брюшной полости операционную простыню.

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