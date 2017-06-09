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В Петербурге суд приговорил забывшую в животе роженицы пеленку к двум годам лишения свободы

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© Фото: sibmama.ru

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После этого врачу-гинекологу Марьям Аракелян два с половиной года нельзя будет работать по специальности.

В Петербурге суд приговорил врача-гинеколога Медицинского университета имени Павлова Марьям Аракелян к двум годам ограничения свободы, за то, что она оставила в животе пациентки пеленку.

В пятницу, 9 июня, петербургский судебный участок № 154 также внес приговор медсестре Галине Шломиной. Именно она и Аракелян, как установил суд, делали кесарево сечение поступивший в больницу роженице и оставили пеленку в ее брюшной полости. Осужденные не признали своей вины.

Помимо двух лет ограничения свободы, осужденным врачам на 2,5 года запрещено заниматься медицинской деятельностью.

Инцидент, который рассматривался в суде, произошел в 2014 году. После родов живот пациентки не уменьшился а стал лишь больше. Медики сказали пациентке, что видят в ее животе только скопление жидкости вместе с большой гематомой, и назначали антибиотики.

На второй неделе после родов женщину выписали «в удовлетворительном состоянии». Почти через месяц скорая помощь доставила ее в Военно-медицинскую академию им. Кирова, где достали из ее брюшной полости операционную простыню.

Изначально пострадавшая не собиралась обращаться в полицию, желая уладить конфликт мирным путем. После новогодних каникул девушке предложили 100 тыс. рублей за нераспространение информации о халатности медучреждения. В итоге, 15 января за дело взялась прокуратура. Спустя несколько дней сотрудников Первого меда, обвиняемых в происшествии, уволили.

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