Европейскому университету повторно отказали в получении лицензии. Сегодня, 28 сентября, в адрес вуза поступило электронное уведомление Рособрнадзора. В начале сентября ведомство уже отказывало в лицензии.

После этого ЕУ подал еще одну заявку, однако в ней также нашли ряд нарушений. "Мы сожалеем, что решение принято без учета позиции университета в отношении акта проверки соответствия лицензионным требованиям от 22.09.2017. Мы по-прежнему считаем, что выводы проверки не соответствуют действительности, не раскрывают сути имеющихся претензий и не указывают на фактические обстоятельства предполагаемых нарушений", - рассказали в университете.

"Надеемся, что Рособрнадзор все же представит разъяснения и конкретизирует свою позицию. Университет готовит новое заявление на предоставление лицензии и готов учесть конкретные замечания регулятора, если таковые поступят. Университет по-прежнему надеется на получение лицензии в срок; с нашей стороны для этого будет сделано все необходимое", - также добавили в учебном заведении.

Сейчас Европейский университет официально лишен образовательной лицензии. Кроме того, вуз уже открыл конкурс на должность нового ректора. Бывший ректор Олег Хархордин ушел во время разбирательств из-за лишения лицензии ЕУ.

Ко всему прочему, 10 августа суд принял окончательное решение о выселении вуза из особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. Вузу предоставили другое здание в центре Петербурга по адресу: Шпалерная улица, дом 1, ЕУ уже начал переезд.