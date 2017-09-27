В заявке Европейского университета на новую лицензию нашли ряд нарушений. Рособрнадзор подвел предварительные итоги проверки документов. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Во-первых, ведомство выявило несоответствие параметров здания, куда вуз временно переехал, требованиям законодательства. В частности, здание не приспособлено к обучению студентов с ограниченными возможностями.

Кроме того, по утверждению Рособрнадзора часть помещений нового здания ЕУ не соответствует для проведения в них занятий по направлениям история, антропология, философия, социология и искусствоведение. Какое именно «материально-техническое обеспечение» для этих специальностей отсутствует в частном вузе, в акте не говорится.

Также проверяющие указали на то, что вуз не доработал программу повышения квалификации по направлению «Новейшие методы социологических исследований города».

Сейчас Европейский университет официально лишен образовательной лицензии и оформляет новую. Кроме того, вуз уже открыл конкурс на должность нового ректора. Бывший ректор Олег Хархордин ушел во время разбирательств из-за лишения лицензии вуза.

Ко всему прочему, 10 авгусат суд принял окончательное решение о выселении вуза из особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. Вузу предоставили другое здание в центре Петербурга по адресу: Шпалерная улица, дом 1, ЕУ уже начал переезд.