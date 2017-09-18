В Сампсониевском соборе обнаружены незаконные перепланировки

В Сампсониевском соборе, который в феврале 2017 года был передан в безвозмездное пользование РПЦ, обнаружены незаконные перепланировки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский со сслкой на официальный ответ КГИОП.

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Нарушения законодательства об охране культурного наследия были выявлены при перепланировке "Юбилейного домика", входящего в состав комплекса собора. "Утановлены нарушения обязательных требований в сфере сохранения объектов культурного наследия, вместе с тем, сведения о собственнике или ином законном владельце в едином реестре недвижимости отсутствуют, в связи с чем КГИОП обратился в КИО в целях установления виновных лиц и привлечения их к ответственности" - рассказали в Смольном.

"Видимо, церковники считают, что с переданным им имуществом (даже если это часть федерального памятника) можно делать все, что угодно, без всякого контроля. Мы заставим их понять, что это не так. И это - еще один аргумент против передачи РПЦ любых памятников, а не только Исаакиевского собора, - отметил Вишневский.

Сампсониевский собор передан Церкви на 49 лет, при этом сейчас Росреестр заморозил договор о передаче собора. Причиной этому стало обращение депутата Максима Резника в ведомство, который указал на нарушения при оформлении договора, также добавил ВИшневский.

Резник указал, что изначально Смольный заключал договор с религиозной организацией "Санкт-Петербургская епархия (Московский патриархат)", тогда как музейные ценности передаются по договору другому юридическому лицу - приходу Сампсониевского собора. Росреестр назначил правовую экспертизу документов.