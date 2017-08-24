Омбудсмен выступил за возможность митингов в центре Петербурга

Омбудсмен Петербурга Александр Шишлов выступил за возможность проведения митингов и акций протеста в центре Северной столицы. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Жители Петербурга должны иметь возможности для реализации своего конституционного права на свободу мирных собраний, в том числе для проведения публичных мероприятий в таких местах, где обеспечивается возможность достижения их целей. К таким местам, конечно же, прежде всего, относится центр города", - заявил Шишлов.

Он подчеркнул, что в центральных районах имеется много площадок, которые можно было бы использовать для проведения публичных мероприятий, в том числе в качестве "гайд-парков".

По мнению Шишова, Марсово поле было единственный местом в центре Петербурга для реализации конституционного права на свободу мирных собраний, а также самым популярным из списка "гайд-парков".

По данным омбудсмена, в 2016 году в уполномоченные органы исполнительной власти поступило 50 заявок о проведении публичных мероприятий в специально отведенных местах, 41 из них - для проведения мероприятий на Марсовом поле, шесть - в Южно-Приморском парке, два - в Удельном парке, одно - в саду имени 30-летия Октября. О проведении публичных мероприятий в Полюстровском парке не поступило ни одной заявки. Эта тенденция сохранилась и в 2017 году.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 21 августа запретил проводить митинги и акции протеста на Марсовом поле. Теперь Марсово поле, где проводились митинга в защиту Исаакиевского собора, Пулковской обсерватории, ЛГБТ и многие другие, исключено из перечня специально отведенных мест, предполагающих особый порядок проведения публичных мероприятий.

После этого активисты оппозиционного движения "Весна" устроили около Смольного акцию "гайд-парк". Молодые люди развернули баннер "Теперь "гайд-парк" будет здесь» и зажгли файеры. После этого их задержала полиция. В итоге, их оштрафовали на 160 тыс. рублей.