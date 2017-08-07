УФАС: МО «Черная речка» нарушило закон на 25 млн рублей

МО «Черная речка» нарушило закон на 25 млн рублей. К такому выводу после соответствующей проверки пришло УФАС по Петербургу. Чиновники приобрели на эту сумму билеты в музеи, на спортивные мероприятия, а также хотели провести праздники.

Три административных дела в отношении чиновников были возбуждены в мае 2017 года. Нарушения при госзакупках обнаружили сотрудники международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Администрация округа заключила без проведения торгов 14 муниципальных контрактов с ООО «Про сервис», ООО «Танцевальная студия «Монте Карло» и ООО «Шоу-Групп». Участники соглашений будут оштрафованы на сумму от 20 до 50 тыс. рублей.

В конце июля начальник администрации МО «Черная речка» Сергей Азаренков по собственному желанию ушел в отставку из-за громкого скандала с госзакупками. Его обязанности в настоящий момент исполняет Сергей Черкасов.