УФАС Петербурга завело три дела в отношении МО «Черная речка»

В отношении МО «Черная речка» возбуждено три административных дела из-за нарушений, которые обнаружили АНО «Центр антикоррупционных исследований и «Трансперенси Интернешнл-Россия», сообщает петербургское УФАС.

Первое дело связано с закупками с ООО «Про сервис» на 1,2 млн рублей. Сотрудники «Черной речки» приобрели на эту сумму услугу по поставке билетов в музеи, на спортивное мероприятие, а также услуги по реализации билетов на культурно-просветительное мероприятие.

При этом, согласно имеющимся сведениям, организация заключила договор субаренды с ООО «Танцевальная студия «Монте Карло» и провела мероприятие не по указанному адресу.

Во втором деле антимонопольщики нашли недочеты в контракте на 1,94 млн руб. «Черная речка» заключила четыре контракта с ООО «Танцевальная студия «Монте Карло». Компания обязалась провести спортивные мероприятия, осуществить поставку билетов на указанное мероприятие и провести праздничный концерт. Однако она не предоставила отчеты о проведенных мероприятиях.

Еще один контракт, который вызвал интерес антимонопольщиков, был заключен с ООО «Шоу-Групп» на 22 млн рублей по предоставлению билетов на первенство Петербурга по черлидингу, а так же организовать посещение концертно-зрелищных мероприятий, проходивших в БКЗ «Октябрьский».

При этом, по имеющимся у УФАС сведениям, «Шоу-Групп» закупило на концерт эстрадного исполнителя Методие Бужора 200 билетов на общую сумму – 200 тыс. руб. Однако, МО «Черная речка» выплатила организации 500 тыс. руб. Причем билеты на это мероприятие ООО «Шоу-Групп» закупило до даты заключения договора с муниципалами.

Рассмотрение дел назначено на 14 июня.