Глава МО «Черная речка» подал в отставку после скандала с госзакупками

В Петербурге в отставку ушел начальник местной администрации МО «Черная речка» Сергей Азаренков. Об этом передает «Фонтанка» со ссылкой на сотрудников администрации.

Его обязанности в настоящий момент исполняет Сергей Черкасов. Также сообщается, что официально Азаренков ушел в отставку по собственному желанию.

Ранее в мае Управление федеральной антимонопольной службы России (УФАС) по Петербургу возбудило три дела против администрации МО «Черная речка». Заявления поступили от «Трансперенси Интернешнл-Р» из-за миллионных контрактов муниципалитета.

В частности, компания обвинила «Черную речку» в закупке билетов в музеи по цене в несколько раз выше их реальной стоимости. По информации издания, администрация «Черной речки» уже проиграла одно дело, еще два УФАС рассмотрит в начале августа.

Прежде Азаренков был советником председателя Заксобрания Северной столицы Вячеслава Макарова. Заместителем главы «Черной речки» является брат спикера Василий Макаров.