Митрополит Варсонофий: Исаакий будет передан РПЦ в ближайшее время

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий заявил, что Исаакиевский собор передан Русской православной церкви (РПЦ) в ближайшее время. Об этом он заявил во время визита в Республику Мордовию.

«Пока мы не подаем прошение о возвращении. Сейчас там поменяли директора. Но хочется, чтобы в этом соборе было побольше служб, и вход в храм стал бесплатным для народа. Пока добиться желаемого не удается. Хотя, я думаю, что в ближайшее время это случится и, как положено по закону, собор будет возвращен церкви», - цитирует митрополита газета «Столица С».

По его словам, РПЦ планирует организовать в соборе одновременно и музейную, и экскурсионную деятельность. «Так что собор ничего не потеряет и как туристический объект, но станет еще лучше», - также рассказал владыка.

Митрополит также отметил, что в Петербурге сейчас 235 приходских храмов, столько же – университетских, военных и прочих, однако этого недостаточно. «Мы ищем участки и потихоньку строим новые. Сейчас возводится 30 храмов, еще столько же восстанавливаются», - подытожил Варсонофий.

История с Исаакиевским собором тянется с начала января 2017 года, когда губернатор Георгий Полтавченко объявил, что он будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Сам Полтавченко также подтвердил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), который проходил в начале июня, что Смольный до сих пор не получил заявку от РПЦ на передачу собора. Исаакий могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.

Сейчас директором Исаакия является Юрий Мудров, в интервью «Санкт-Петербург.ру» он заявил, что кадровых перестановок в музее не ожидается. После этого, 3 августа, стало известно о массовых сокращениях в Исаакие. Мудров прокомментировал, что никаких указаний о увольнениях от Смольного он не получал, а кадровые изменения музея носят только бытовой характер.