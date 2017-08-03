Директор Исаакия: Смольный не приказывал нам сокращать штат

Директор ГМЗ "Исаакиевский собор" Юрий Мудров заявил, что никаких указаний о увольнениях от правительства Петербурга он не получал, а кадровые изменения музея носят только бытовой характер.

"Я, как новый директор музея, внимательно изучив кадровые проблемы, обнаружил большие перекосы. Об отсутствии заместителя директора по научной работе, специалиста по связям с религиозными организациями говорилось и писалось неоднократно. Сегодня специалист в музее есть; вопрос о заместителе директора решается. Более того, в штатном расписании я с трудом обнаружил 0,5 ставки пресс-секретаря, которые были использованы для доплаты начальнику отдела", – говорится в сообщении Мудрова, которое он опубликовал на официальном сайте музея.

По его словам, в штатном расписании есть "лишние должности". Так, по его словам, при отсутствии в музее сцены и концертных площадок в ГМЗ "Исаакиевский собор" трудятся два машиниста сцены, а также несколько концертных администраторов.

"В целях оптимизации производственных процессов нескольким сотрудникам были предложены иные условия и формы трудовой деятельности. Не нашедшие применения в дальнейшей работе сотрудники пошли на соглашение с администрацией и покидают сегодня музей «по соглашению сторон», получая достойную, предусмотренную законодательством компенсацию. По решению администрации ни один сотрудник не уволен", – заявил Мудров.

Директор музея отметил, что никаких инициатив сокращенных сотрудников ему не поступало, и им ничего не "зарубалось".

Накануне, 3 августа, в СМИ Петербурга появилась информация о массовых сокращениях в Исаакиевском соборе. Так, по словам сотрудников Исаакия, сокращения коснулись концертного отдела, выставочного сектора, отдела по связям с общественностью и культурным проектам. Сообщалось, что для каждого отдела руководство музея находит свои причины расторжения договоров.

Ранее в интервью "Санкт-Петербург.ру" новый директор Исаакия Юрий Мудров заявлял, что кадровых перестановок в музее не ожидается. Сам Мудров был назначен директором ГМЗ "Исаакиевский собор" 15 июня приказом комитета по культуре Северной столицы. Должность директора Исаакия освободилась 1 июня, когда Николай Буров написал заявление об увольнении по собственному желанию. За день до ухода Бурова, на совещании в дирекции музея исполняющим обязанности была назначена Ирада Вовненко, ранее занимавшая должность заместителя директора по связям с общественностью.

На второй день после назначения Вовненко в СМИ появились слухи об ее уходе. Сообщалось, что в Смольном ее решили поменять на кандидатуру мужского пола по указу губернатора Георгия Полтавченко. Возможной причиной смены Вовненко тогда называли любовные романы писательницы. В итоге пресс-служба музея "Исаакиевский собор" опровергла информацию СМИ о том, что Вовненко покидает свой пост. Позже стало известно, что должность директора музея занял все же мужчина - искусствовед Юрий Мудров.