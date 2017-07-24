Братья Аброр и Акрам Азимовы, обвиняемые в организации теракта в Петербурге, рассказали о пытках в «секретной тюрьме» ФСБ. С такой жалобой они обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает издание Republic.

Аброра Азимова, по его словам, задержали на следующий день после теракта, 4 апреля. Его остановили на подмосковной трассе, после чего обыскали, надели на голову черный мешок и отвезли в подвал с камерами.

Его брата Акрама забрали 15 апреля из больницы в киргизском Оше, а затем привезли в Москву и доставили в тот же подвал. При этом изначально сообщалось, что его задержали в Москве, однако мать подозреваемых рассказала, что это была лишь постановка.

По словам Аброра Азимова, в тюрьме его пытали мужчины, которые представлялись сотрудниками ФСБ в отставке. Для пыток применяли динамо-машину, контакты которой подводили к пальцам, мочкам ушей и половым органам. Азимова также пытали водой, имитируя утопление.

«Секретную тюрьму» ФСБ в Подмосковье в своих жалобах в ЕСПЧ также описывают осужденные за попытку подрыва «Сапсана» Ислам Хамжуев и Мансур Адильбиев, а также осужденный за убийство полковника Юрия Буданова Юсуп Темерханов, пишет «Медуза». Сравнив время, в течение которого задержанных везли в «тюрьму», Republic установил, что она может находиться на юго-западе от Москвы.

После выхода материала Republic журналист РБК Илья Рождественский рассказал на своей странице в Facebook, что увилился из холдинга, так как руководство редакции отказалось выпустить его текст о «секретной тюрьме» ФСБ.

«Этот текст не вышел в РБК. Как оказалось, все варианты материала, а их было шесть штук объемом от 12 до 20 с небольшим тысяч знаков, - это «не формат» и «попытка оправдать подозреваемых в терроризме», - говорится в сообщении журналиста.

Он также рассказал о реакции одного из редакторов на текст. «Мы верим в то, что подозреваемых в терроризме нужно было на мерседесе привезти в белую камеру и поить курвуазье? Или что?» - гласил комментарий редактора к одному из абзацев», - пишет Рождественский.

По его словам, единственным возможным вариантом публикации в РБК по этой теме была признана новостная заметка объемом около шести тыс. знаков. «В этой связи до 4 августа я в отпуске, а 4 числа - мой последний рабочий день в РБК», - резюмировал он.

Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли. На данный момент в больницах остаются трое пострадавших. При этом Смольный отказал в выплатах 15 пострадавшим при взрыве.