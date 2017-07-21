Смольный отказал в выплатах 15 пострадавшим при взрыве в метро Петербурга, который произошел 3 апреля. Об этом говорится в отчете на официальном сайте городского правительства.

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Из 82 заявлений, поступивших в комитет по социальной политике, право на получение различных выплат получили 67 человек. Лишь те, "кому установлена степень тяжести вреда здоровью", говорится в документе.

"15 пострадавшим направлены письма комитета с разъяснениями причин отказа в осуществлении выплат единовременного пособия и материальной помощи", - рассказали в Смольном.

При этом двое из них обращались в бюро судебно-медицинской экспертизы Следственного комитета для проведения повторной экспертизы. После проведения дополнительной экспертизы одному пострадавшему была изменена степень тяжести вреда здоровью с легкой степени на средней тяжести, одной пострадавшей – решение не изменено, судебно-медицинская экспертиза повреждений не установила.

Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли. На данный момент в больницах остаются трое пострадавших.