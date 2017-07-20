В больницах Петербурга остаются трое пострадавших при теракте

В больницах Северной столицы до сих пор остаются трое пострадавших при теракте в метро, сообщает вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Их состояние оценивается как удовлетворительное, уточнила Митянина на своей странице в Twitter.

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По ее словам, одного пострадавшего с сочетанной травмой перевели для реабилитации в Городскую больницу №23. Также один пациент в удовлетворительном состоянии переведен из НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена. Третьего пострадавшего в удовлетворительном состоянии планируют направить на санаторно-курортное лечение.

В середине мая в больницах Петербурга оставались четверо пострадавших при теракте, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.