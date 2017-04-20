Мать возможного организатора теракта в метро считает его задержание в Москве постановкой

Мать подозреваемых в организации теракта в петербургском метро уроженцев Киргизии Акрама и Аброра Азимовых считает, что ее старшего сына похитили из больницы в киргизском Оше, передает "Интерфакс".

По словам Вазиры Азимовой, ее сыну Акраму 14 апреля сделали операцию в больнице в Оше, но на следующий день представители правоохранительных структур забрали его из медучреждения в наручниках.

"В этот же день 15 апреля я поехала за Акрамом в больницу, но там мне сообщили, что сына забрали сотрудники управления Госкомитета нацбезопасности по Ошу. Я поехала туда с адвокатом, но в управлении мне ничего не сказали, а через несколько дней сын вдруг появился в Москве", - говорится в ее заявлении.

Азимова также утверждает, что у ее сына не было с собой денег на билет и не было паспорта. "Это явная постановка, я хочу справедливости", - заявила она.

Младший брат предполагаемых террористов Билал Азимов заявил, что Акраму в России был предоставлен адвокат, но семья планиурет нанять частного юриста, так как не верит в виновность своего родственника.

Источник в руководстве силовых структур Киргизии заявил агентству, что "соответствующие структуры республики продолжают взаимодействовать с российской стороной в рамках расследования уголовного дела по взрыву в метро Санкт-Петербурга". "Всю деятельность по отработке связей задержанных, которые когда-то жили в Киргизии, а также предполагаемого террориста-смертника и контакты с российской стороной курируют и осуществляют представители руководства Госкомитета нацбезопаности", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Акрам Азимов был депортирован в Москву после допроса в Киргизии. Позже в ФСБ заявили, что он был задержан в поселке Московский (около аэропорта Внуково) с боевой гранатой РГД-5 и доставлен в Следственный комитет РФ.

"Установлено, что Акрам Азимов оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций", - говорится в сообщении ФСБ.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под арест до начала июня подозреваемого в участии в подготовке теракта в метро Петербурга Аброра Азимова. Арестованный был не против своего заключения под стражу.

При этом ранее он заявил в суде, что напрямую не причастен к преступлению. "Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву, - я такого не говорил. Мое участие есть, но не прямое", - сказал Азимов.

Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 15 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.