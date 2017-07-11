Антона Носика похоронили на Востряковском кладбище Москвы

Журналист и блогер Антон Носик похоронен 11 июля на Востряковском кладбище в Москве. Проститься с ним пришли около 1,5 тыс. человек, пишет ТАСС.

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Прощание проходило в Центральном доме литераторов. В какой-то момент автомобильное движение по Большой Никитской было практически перекрыто. На церемонии были друзья Носика, коллеги и почитатели, которые вспоминали о нем как о хорошем друге и приносили соболезнования его семье.

Присутствующий на церемонии прощания главный раввин России Берл Лазар отметил, что это был "человек с огромной душой". "И его душа, конечно, находится в том месте, где ей сейчас хорошо", - сказал он.

Антон Носик умер в ночь на 9 июля, ему был 51 год, причиной смерти стал сердечный приступ. Носик - один из основателей российского сегмента интернета. Он участвовал в запусках сайтов «Газета.ру», «Лента.ру» и Newsru.com.