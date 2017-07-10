Гагарин Рунета: как Антон Носик стал первым

Блогер № 1

Антон Носик родился в Москве в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Мочаловой. Окончил лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института, но работать медиком не стал. Спустя год после окончания вуза, в 1990-м, уехал в Израиль.

Там 24-летний Антон занялся журналистикой и переводами. Писал для изданий The Jerusalem Post, «Маарив». Работал в русскоязычной газете «Вести». Именно в Израиле Носик понимает, что будущее не за печатными СМИ, а за интернетом, который в то время только начинает развиваться.



Уже позже Носика стали часто именовать первопроходцем русского интернета или даже создателем Рунета. Это не совсем так, но вряд ли кто-то сделал столь же много для популяризации всемирной паутины в России.

В середине 1990-х годов Носик начал вести рубрику в тель-авивских «Вестях» под названием «Наши сети». Рубрика была посвящена интернету. Антон Носик также занимался созданием интернет-сайтов под заказ, одновременно вел первый блогерский проект «Вечерний Интернет».

В 1997 году он вернулся в Россию, где продолжил вести «Вечерний Интернет».

«Когда мы познакомились в 1998-м, он в интернете уже был "в авторитете", - вспоминает на своей странице в Facebook журналист и радиоведущий Александр Плющев. - Найдя его ICQ-ник в статье про "аську" в бумажном журнале (кажется, InterNet), я написал ему и рассказал, что хочу сделать интернет-обозрение на радио, и не мог бы он как ведущий интернет-колонки в МК, подсказать мне, где брать новости на эту тему и вообще что почитать. Он тогда очень радушно откликнулся, я совсем не ожидал. Так, с его помощью, я стал интернет-обозревателем».

Публиковав в «Живом Журнале» записи на политические и общественные темы, Носик вскоре стал одним из самых популярных блогеров страны.

Лента.ру и Рамблер

Параллельно с активной работой в ЖЖ, Носик создает несколько интернет-СМИ, которые живы и активны до сих пор: «Газета.ру», «Лента.ру», «Вести.ру».

До 2004 года Антон Носик был главным редактором «Ленты.ру». Следующая главред «Ленты» Галина Тимченко вспомнила о том, как попала к нему на работу. «Я сто раз рассказывала, что Антон нанял меня за три минуты и три вопроса: чем я занимаюсь в «Коммерсанте», когда смогу начать работать в «Ленте» и нет ли у меня таких же новостников. Попутно рассказав, как расстался с Ходорковским и Газетой.ру и напоив коньяком. А через пару дней, узнав, как обстоят дела с зарплатами в «Коммерсанте», заплатил мне за полный месяц работы», - написала она на своей странице в Facebook.

«При мне Антон не уволил ни одного человека. Вообще. Люди приходили и уходили по собственным причинам, но в «Ленте» во всяком случае ни один не может сказать: "Меня уволил Носик"», - также вспоминает Тимченко.

После работы главредом «Ленты.ру», в 2004 году, Носик стал советником в образованном в том же году холдинге Rambler Media Group.

Фото: 66.Ru

Его коллеги вспоминают, что Носик пытался повлиять на руководство и инвесторов компании, предлагая им самые смелые идеи. Он считал, что вывести «Рамблер» на окупаемость поможет объединение с «Яндекс». Реализовать эту идею не получилось.

Первый инвестор «Рамблера» Сергей Васильев вспоминает, что Носик крайне раздражал коллектив «Рамблера». Некоторые из его руководителей прямо говорили о том, как же им надоел «этот еврей».

В 2005 году он стал соучредителем благотворительного фонда «Помоги.org». Сам Носик рассказывал, что занимался благотворительностью еще с конца 90-х, а фонд создал для защиты людей, желающих совершить пожертвования, от интернет-мошенников.

В сентябре 2006 году Носик перешел в компанию «Суп» (SUP Media, владелец livejournal.com), занимался развитием блогов. Спустя два года покинул SUP и стал главным редактором нового бизнес-портала bfm.ru, открывшегося в ноябре 2008 года.

«Стереть Сирию»

Коллеги и друзья вспоминают о Носике как о человеке, который всегда говорил и писал то, что думает. Носик критиковал запретительные инициативы в области интернета и принимал участие в публичных акциях и пикетах в защиту общественных активистов, в том числе участниц Pussy Riot.

В феврале 2016 года в отношении Носика возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ (о возбуждении ненависти или вражды). Поводом послужил его пост «Стереть Сирию с лица земли», который он разместил в ЖЖ 1 октября 2015 года. В своем материале блогер приветствовал антитеррористическую операцию российских ВКС в Сирии.

В апреле 2016 года следователи предъявили Антону Носику обвинение в экстремизме. Блогер отказался признать вину, заявив, что просто высказал свое мнение. Носик также не стал удалять запись, в которой следствие усмотрело признаки экстремизма.

«Адвокат рекомендовал мне удалить эту запись в знак деятельного раскаяния, но я не раскаиваюсь ни деятельно, ни бездеятельно. Да и какой смысл удалять, если эта запись десяток раз воспроизведена в моем уголовном деле?» — заявил он.

Фото: Коммерсантъ

Как замечали друзья блогера, большинство из которых не были согласны с позицией Носика по Сирии, по своей сути его пост лишь одобрял действия российских солдат в Сирии, которые можно было увидеть и до, и после публикации. Тем не менее, 3 октября 2016 года Пресненский суд Москвы признал Носика виновным в экстремизме и оштрафовал его на 500 тыс. рублей, а позже снизил штраф до 300 тыс. рублей.

Пять лучших высказываний Носика

«Санкт-Петербург.ру» собрал несколько наиболее ярких высказываний Антона Носика о журналистике, гламуре и справедливости.